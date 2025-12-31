Los 25 campeones del 2025: los mejores del deporte de Mendoza

final gimnasia Gimnasia y Esgrima tendrá su fiesta de campeón.

3) Águstín Loser

Agustín Loser fue una de las figuras del Perugia de Italia que se coronó campeón del Mundial de Clubes de vóley al vencer en la final al Osaka de Japón. El alvearense marcó 9 puntos en el triunfo en sets corridos del Sir Sicoma Monini Perugia (parciales de 25-20, 25-21 y 29-27) que venció al Osaka Blueton y obtuvo su tercera corona en la máxima competencia del vóley mundial a nivel de clubes, ya que antes la había ganado en 2022 y 2023.

4) Julián Santero

Julián Santero escribió otra página de oro en la historia del automovilismo mendocino y se consagró por segunda vez -a falta de una fecha- como campeón del Turismo Nacional Clase 3. De esta forma el piloto de Guaymallén sumó otra corona, tras ser campeón 2024 de Turismo Carretera.

5) Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini campeón del mundo de Rally de Bajas tras coronar un campeonato perfecto, haciendo podio en las seis carreras en las que participó, podios que lo dejaron en el primer lugar del planeta. Hoy se está recuperando de un grave accidente.

6) Milagros Alastra y Sol Guignet

Las Leoncitas, con las mendocinas como figuras, batieron por 3 a 0 a Estados Unidos y se adjudicaron la medalla de oro de hockey sobre césped femenino en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Luego fueron finalistas del Mundial Junior, en Chile.

7) Julieta Benedetti

Julieta Benedetti se coronó en la prueba individual femenina de ciclismo de ruta y le dio a Mendoza la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. También ganó otras dos medallas y recibió el Olimpia de Plata y fue distinguida por el COA en ciclismo.

8) Israelita Macabi

Después de la polémica suspensión del primer juego, Israelita Macabi, campeón del Clausura, cerró 2 a 0 la serie ante Godoy Cruz (ganador del Apertura) y se coronó campeón anual de la Superliga de básquetbol de Mendoza

9) Atlético Argentino

Atlético Argentino se consagró campeón anual de la Liga Mendocina de Fútbol al imponerse por 1 a 0 a FADEP en la final entre los campeones del Apertura y Clausura, jugada en su estadio de San José.

10) Andes Talleres

El estadio Salvador Bonanno fue el escenario de la Final Anual de la categoría Premium de FEFUSA en la que el local y campeón del Apertura, Andes Talleres, batió a Jockey Club, ganador del Clausura.

11) Marista Rugby Club

Marista, como local, superó con autoridad al Jockey de Córdoba por 27 a 7 y se coronó por primera vez en su historia campeón del Torneo del Interior A que organiza la UAR. Luego ganó por tercer año consecutivo el Regional del Oeste,

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

12) Los Tordos

Los Tordos venció por 2 a 1 a Banco Mendoza y se coronó campeón del Torneo Clausura femenino de hockey sobre césped, repitiendo lo que había hecho en el Torneo Apertura y en la Copa de Honor.

13) Club Alemán

El mejor del hockey sobre césped masculino, al menos de un tiempo a esta parte, se llama Club Alemán. El Teutón le ganó a Leonardo Murialdo 2 a 1 en una pareja final, se quedó con el torneo Clausura ante una multitud e hilvanó su quinto título de manera consecutiva.

Asociación de hockey

14) Municipalidad de Maipú

Municipalidad de Maipú cerró un año de ensueño. Luego de quedarse con el título de campeón del torneo Clausura femenino de básquet en el segundo semestre, el elenco de Pablo Moyano derrotó al poderoso Atenas Sport Club (ganador del Apertura) para quedarse con la estrella anual 2025.

15) Club Cementista

Cementista sigue siendo el rey del futsal femenino y parece que no hay con qué darle. Octavo título en fila para un equipo que sigue agigantando su historia pero con un presente sólido y un futuro más que prometedor. En la gran final, el Poli derrotó a Jockey Club 6 a 2 y retuvo la corona.

16) Casa de Italia

Casa de Italia se adueñó del Torneo Mendocino senior 2025 de hockey sobre patines, que organiza la AMP (Asociación Mendocina de Patín). El Tano del Este derrotó 1 a 0 por penales en la final a IMPSA tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, en un partido que se jugó en la pista de Leonardo Murialdo.

17) Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

Godoy Cruz venció 2 a 1 a Independiente Rivadavia y se consagró campeón del Torneo Apertura de fútbol femenino de la Liga Mendocina. De otro lado, luego de haberse quedado en varias ocasiones en las puertas de la coronación, finalmente Independiente Rivadavia logró festejar en la vecina provincia de San Luis y se consagró campeón de la Zona Cuyo del Torneo Regional Federal Femenino. Lamentablemente, la final del Clausura entre ambos equipos quedó inconclusa.

18) Juan Pablo Cozzani

Otra vez un mendocino en lo más alto del fútbol argentino, pero esta fue la primera vez para Platense y también para Juan Pablo Cozzani, el arquero del Calamar.

19) Marcelino Moreno

Lanús, con el mendocino Marcelino Moreno (30) en sus filas, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025. Fue su tercer título con el Granate.

20) Tomás Marchiori

Vélez Sarsfield, con Marchiori en el arco, le ganó 2 a 0 a Estudiantes en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la final de la Supercopa Internacional. Luego, le ganó por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido que se jugó en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario y salió campeón de la Supercopa Argentina.

21) IMPSA

Las chicas de IMPSA mandan en el hockey sobre patines de Mendoza. El equipo senior metalero se quedó con el Mendocino senior -que organiza la Asociación Mendocina de Patín- tras vencer en la final a Maipú/Giol por 5 a 2, en un partido disputado en el estadio de Atlético Palmira.

22) Municipalidad de Tupungato

Municipalidad de Tupungato fue el mejor equipo del año en el balonmano. Tras un gran segundo semestre, el elenco del Valle de Uco se adjudicó el título anual masculino al derrotar a Municipalidad de Maipú, al que le cortó una larga hegemonía, y cerró el año con la estrella 2025

24) Mendoza de Regatas

Adueñandose primero del Torneo Clausura, los equipos masculino y femenino del Club Mendoza de Regatas ganaron las respectivas finales Anuales del vóley local, organizado por la Federación Mendocina. Ambos encuentros se disputaron en el estadio Salvador Bonnano del club Andes Talleres.

voleibol-final anual-regatas-uncuyo

25) Municipalidad de Maipú

En el balonmano femenino de Mendoza Municipalidad de Maipú dominó ambos semestres (Apertura y Clausura) y se convirtió en el mejor del año 2025 al vencer en la final del torneo Clausura a Regatas por 22 a 18, en la categoría Liga de Honor de Amebal.