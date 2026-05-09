Inicio Fútbol Boca Juniors
TORNEO APERTURA

A qué hora juega Boca con Huracán en la Bombonera y dónde seguirlo por TV

Boca Juniors, escolta de la Zona A, juega por los octavos de final del torneo Apertura frente a Huracán, 7° de la Zona B en el estadio Alberto J. Armando

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Boca quiere mantener la buena racha en el Torneo Apertura y coronarse en el primer torneo de la Liga Profesional 2026.

Boca quiere mantener la buena racha en el Torneo Apertura y coronarse en el primer torneo de la Liga Profesional 2026.

Boca Juniors comienza el difícil camino de los playoffs enfrentando de local a Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura. En esta instancia de "mata-mata", el objetivo es único: ganar para seguir en camino al título del primer torneo de la Liga Profesional de la temporada.

El duelo entre el Xeneize y el Globo tendrá inicio a las 19 en el Estadio Alberto J. Armando -La Bombonera-. Será arbitrado por Pablo Echavarría, secundado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. Se podrá ver a través de TNT Sports Premium. También será transmisión de Radio Nihuil.

futbol-apertura-huracan-jordy caicedo
Jordy Caicedo. El delantero ecuatoriano del Globo le puso pimienta el duelo entre Boca y Huracán diciendo que

Jordy Caicedo. El delantero ecuatoriano del Globo le puso pimienta el duelo entre Boca y Huracán diciendo que "ningún equipo es invencible".

Cómo llega Boca a los octavos de final del Torneo Apertura

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, a una unidad de Estudiantes, que encabezó este grupo. Los dirigidos por Claudio Úbeda lograron encadenar 14 partidos sin conocer la derrota.

A este encuentro el Xeneize llega cargando una derrota del pasado martes, como visitante frente a Barcelona de Guayaquil, por la Copa Libertadores, y el trajín del viaje a Ecuador.

El más grande dolor de cabeza para Claudio Úbeda es buscar el reemplazo del lesionado Leandro Brey, golpeado en el partido contra Barcelona, o ver la evolución del buen arquero titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052905627526045960&partner=&hide_thread=false

Cómo llega Huracán a esta instancia del Torneo Apertura

Huracán llegó sacrificadamente a los playoffs y teniendo que esperar hasta la última fecha, donde protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió alcanzar el séptimo puesto de la Zona B, que lideró Independiente Rivadavia, con solo 22 unidades.

Ficha del partido y probables formaciones de Boca vs. Huracán

Torneo Apertura -Octavos de final-

  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Hora: 19.
  • TV: TNT Sports Premium

Boca Juniors: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar