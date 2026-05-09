Boca Juniors comienza el difícil camino de los playoffs enfrentando de local a Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura. En esta instancia de "mata-mata", el objetivo es único: ganar para seguir en camino al título del primer torneo de la Liga Profesional de la temporada.
A qué hora juega Boca con Huracán en la Bombonera y dónde seguirlo por TV
Boca Juniors, escolta de la Zona A, juega por los octavos de final del torneo Apertura frente a Huracán, 7° de la Zona B en el estadio Alberto J. Armando
El duelo entre el Xeneize y el Globo tendrá inicio a las 19 en el Estadio Alberto J. Armando -La Bombonera-. Será arbitrado por Pablo Echavarría, secundado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. Se podrá ver a través de TNT Sports Premium. También será transmisión de Radio Nihuil.
Cómo llega Boca a los octavos de final del Torneo Apertura
Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, a una unidad de Estudiantes, que encabezó este grupo. Los dirigidos por Claudio Úbeda lograron encadenar 14 partidos sin conocer la derrota.
A este encuentro el Xeneize llega cargando una derrota del pasado martes, como visitante frente a Barcelona de Guayaquil, por la Copa Libertadores, y el trajín del viaje a Ecuador.
El más grande dolor de cabeza para Claudio Úbeda es buscar el reemplazo del lesionado Leandro Brey, golpeado en el partido contra Barcelona, o ver la evolución del buen arquero titular.
Cómo llega Huracán a esta instancia del Torneo Apertura
Huracán llegó sacrificadamente a los playoffs y teniendo que esperar hasta la última fecha, donde protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió alcanzar el séptimo puesto de la Zona B, que lideró Independiente Rivadavia, con solo 22 unidades.
Ficha del partido y probables formaciones de Boca vs. Huracán
Torneo Apertura -Octavos de final-
- Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Hora: 19.
- TV: TNT Sports Premium
Boca Juniors: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.