A qué hora juega Boca con Huracán en la Bombonera y dónde seguirlo por TV

Cómo llega Boca a los octavos de final del Torneo Apertura

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, a una unidad de Estudiantes, que encabezó este grupo. Los dirigidos por Claudio Úbeda lograron encadenar 14 partidos sin conocer la derrota.

A este encuentro el Xeneize llega cargando una derrota del pasado martes, como visitante frente a Barcelona de Guayaquil, por la Copa Libertadores, y el trajín del viaje a Ecuador.

El más grande dolor de cabeza para Claudio Úbeda es buscar el reemplazo del lesionado Leandro Brey, golpeado en el partido contra Barcelona, o ver la evolución del buen arquero titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052905627526045960&partner=&hide_thread=false ¡PRIMER DÍA DE PLAYOFFS DEL #TORNEOAPERTURA!



El sábado 09/05 comienzan los 8vos:



TALLERES vs. BELGRANO



BOCA vs. HURACÁN



ARGENTINOS vs. LANÚS



IND. RIVADAVIA vs. UNIÓN



¿Qué equipos se meten en 4tos? pic.twitter.com/USUhtrqhAA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Cómo llega Huracán a esta instancia del Torneo Apertura

Huracán llegó sacrificadamente a los playoffs y teniendo que esperar hasta la última fecha, donde protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió alcanzar el séptimo puesto de la Zona B, que lideró Independiente Rivadavia, con solo 22 unidades.

Ficha del partido y probables formaciones de Boca vs. Huracán

Torneo Apertura -Octavos de final-

Estadio : Alberto J. Armando (La Bombonera)

: Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro : Pablo Echavarría

: Pablo Echavarría VAR : Gastón Monsón Brizuela

: Gastón Monsón Brizuela Hora : 19.

: 19. TV: TNT Sports Premium

Boca Juniors: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.