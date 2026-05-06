En qué hizo hincapié Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Barcelona de Ecuador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2051856995137782108&partner=&hide_thread=false "HABÍA MUCHA AGUA, NO SE PODÍA JUGAR POR ABAJO"



Claudio Úbeda, en conferencia de prensa tras la derrota de Boca en Ecuador. #DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/Bgw8I3drqa — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) May 6, 2026

Las dificultades para Boca comenzaron desde el inicio del encuentro con un campo de juego pasado por agua tras la lluvia, y luego con las acciones propias del partido que dejaron la lesión de Leandro Brey y la expulsión del rusito Ascacíbar. Al respecto, Úbeda opinó: "Ya sabíamos que las condiciones del campo no iban a ser buenas. Había mucha agua y no se podía jugar bien por abajo. Ni siquiera pudimos hacer la entrada en calor como normalmente lo hacemos. La expulsión de Ascacíbar creo que está bien sancionada, al igual que la de Céliz en Barcelona. Nos condiciona, aunque sea por poco tiempo, jugar con uno menos. Ya lo sufrimos en el partido anterior y es un tema que hay que tratar de evitar. Creemos que, con los 11 en cancha, hubiese sido otro el resultado".

En cuanto al gol que recibió Boca, Úbeda enfatizó: "No sé si fue un error no forzado. Quizás un mal rechazo en zona ofensiva, que nos agarró mal parados, fue la consecuencia de ese gol. Seguramente es un tema que tenemos que seguir viendo bien, porque en estos partidos los pequeños detalles marcan el destino y el resultado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2051849445210300741&partner=&hide_thread=false "ES UN TEMA A VER"



Claudio Úbeda y la derrota de Boca en Guayaquil



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Claudio Úbeda y la esperanza de sellar la clasificación de Boca a octavos en condición de local

Los dos últimos partidos de la fase de grupos Boca los jugará en condición de local en la Bombonera. Primero enfrentará a Cruzeiro y luego recibirá a Universidad Católica. Esas serán sus últimas cartas para poder quedarse con el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Sabemos lo que implica jugar los dos partidos que nos quedan en La Bombonera y confiamos en que lo vamos a hacer bien", valoró Claudio Úbeda al respecto de que Boca pueda jugar de local en los dos partidos decisivos que le quedan.