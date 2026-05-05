Netflix: recién estrena la película de suspenso más esperada de 1 hora y media que ya arrasa en el top mundial

Borderline es una película dirigida y guionada por Jimmy Warden que dura apenas 1 hora y 35 minutos. La crítica la amó: "Tiene muchas sorpresas, y no puedo esperar a verla de nuevo", declaró la especialista Karina Adelgaard de Heaven of Horror.

Mientras tanto, Lauren Goodman de Decider remarco que, "a pesar de sus defectos, merece la pena verla sólo por las salvajes payasadas de Paul y sus matones. Es un alboroto gore que ya se siente como un clásico de culto. Y es simplemente divertida de ver".