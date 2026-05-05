La plataforma de series y películas de Netflix incorporó a su catálogo una comedia de suspenso protagonizada por Samara Weaving y ha dejado a todos con la boca abierta. Se trata de Borderline, una producción de 2025 que se sumó a la plataforma de la N roja el 1º de mayo de este año.
Netflix: recién estrena la película de suspenso más esperada de 1 hora y media que ya arrasa en el top mundial
Samara Weaving es la protagonista de esta comedia de suspenso que recién llega al catálogo de series y películas de Netflix
Borderline es una película dirigida y guionada por Jimmy Warden que dura apenas 1 hora y 35 minutos. La crítica la amó: "Tiene muchas sorpresas, y no puedo esperar a verla de nuevo", declaró la especialista Karina Adelgaard de Heaven of Horror.
Mientras tanto, Lauren Goodman de Decider remarco que, "a pesar de sus defectos, merece la pena verla sólo por las salvajes payasadas de Paul y sus matones. Es un alboroto gore que ya se siente como un clásico de culto. Y es simplemente divertida de ver".
Netflix: de qué trata la película Borderline
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Borderline versa: "Durante los años 90 en Los Ángeles, un guardaespaldas busca proteger a una estrella del pop de los delirios de un acosador que escapó del manicomio resuelto a casarse con ella".
La trama de la película sigue a un guardaespaldas que protege a una superestrella del pop y a su novio atleta de un acosador en la década de 1990 en Los Ángeles.
Netflix: tráiler de la película Borderline
Reparto de Borderline, película de Netflix
- Samara Weaving (Sofia Minor)
- Raymond Nicholson (Paul Duerson)
- Eric Dane (Bell)
- Jimmie Fails (DeVante Rhodes)
- Alba Baptista (Penny)
- Patrick Cox (J. H. Calhoun)
- Yasmeen Kelders (Abby)
- Catherine Lough Haggquist (Eleanor)
- Terence Kelly (Lutzner)
- April Cameron (Kaylor)
Dónde ver la película Borderline, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Borderline se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Borderline se puede ver en Prime Video.
- España: la película Borderline no se puede ver en Netflix.