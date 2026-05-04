Netflix continúa sorprendiendo con las series turcas, esta producción está basada en hechos reales y es un éxito mundial, se trata de El sastre.
Netflix tiene la serie turca basada en hechos reales que es un boom en el mundo
Netflix continúa sorprendiendo con las series turcas, esta producción está basada en hechos reales y es un éxito mundial
Hace tiempo no teníamos en el radar una serie turca que nos enganchara profundamente. El sastre es ese recuerdo perfecto de por qué las series con sello ‘Hecho en Turquía’ nos parecían tan atrayentes en un pasado cercano y cómo la basta cantidad de producciones en streaming nos hicieron dejar a un lado estas historias tan sorprendentes como impactantes.
Tiene varios guiños al mundo de la moda y una red de mentiras y secretos, que, además, está basada en una historia de la vida real. El sastre lo tiene todo.
Este drama romántico producido en Turquía cuenta con 7 episodios con una duración aproximada de 40 minutos.
Netflix: de qué trata la serie El sastre
El sastre es un drama romántico que nos adentra en una red de secretos en torno a un joven sastre en Estambul. Peyami Dokumaci es un famoso sastre que ha heredado de su abuelo el talento para la costura, además de un exitoso negocio.
Al morir su abuelo, Peyami deberá afrontar una pesada carga: el viejo sastre guardaba un secreto, y ahora ese secreto debe quedar enterrado, evitando que nadie descubra la verdad.
La tarea no será fácil, pero por suerte, Peyami pronto recibe un encargo importante: confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo.
Mientras trata de levantar de nuevo el negocio de costura, Peyami y la pareja que está a punto de casarse verán cómo sus vidas se trastocan al descubrirse nuevas tramas entrelazadas y oscuros secretos que les afectarán emocional y profesionalmente.
Netflix: reparto de la serie El sastre
- Çaatay Ulusoy
- Sifanur Gül
- Salih Bademci
- Olgun imek
- Ece Sükan
Tráiler de la serie El sastre
Dónde ver la serie El sastre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El sastre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El sastre se puede ver en Netflix.
- España: la serie El sastre se puede ver en Netflix.