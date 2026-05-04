Netflix tiene la serie turca basada en hechos reales que es un boom en el mundo

Tiene varios guiños al mundo de la moda y una red de mentiras y secretos, que, además, está basada en una historia de la vida real. El sastre lo tiene todo.

Este drama romántico producido en Turquía cuenta con 7 episodios con una duración aproximada de 40 minutos.

Netflix: de qué trata la serie El sastre

El sastre es un drama romántico que nos adentra en una red de secretos en torno a un joven sastre en Estambul. Peyami Dokumaci es un famoso sastre que ha heredado de su abuelo el talento para la costura, además de un exitoso negocio.

sastre

Al morir su abuelo, Peyami deberá afrontar una pesada carga: el viejo sastre guardaba un secreto, y ahora ese secreto debe quedar enterrado, evitando que nadie descubra la verdad.

La tarea no será fácil, pero por suerte, Peyami pronto recibe un encargo importante: confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo.

Mientras trata de levantar de nuevo el negocio de costura, Peyami y la pareja que está a punto de casarse verán cómo sus vidas se trastocan al descubrirse nuevas tramas entrelazadas y oscuros secretos que les afectarán emocional y profesionalmente.

Netflix: reparto de la serie El sastre

Çaatay Ulusoy

Sifanur Gül

Salih Bademci

Olgun imek

Ece Sükan

Tráiler de la serie El sastre

Embed - The Tailor | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie El sastre, según la zona geográfica