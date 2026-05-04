Casas financiadas por el IPV para la clase media: cuánto hay que tener y cuáles son los requisitos

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Para financiar estos proyectos, el IPV utilizará 10 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento.

Cuánto aporta el IPV y cuánto el privado en el nuevo programa anunciado por el Gobierno

“Se trata de una iniciativa pública para la inversión privada”, explicó en radio Nihuil la subsecretaria de Infraestructura Marité Badui. “Mediante concurso, el IPV financiará hasta el 40% del monto total de la vivienda, tomando como tope el valor de una casa de $130 millones”, agregó.

El 60% restante lo cubrirá el desarrollador o empresa privada que realice las viviendas. Ese porcentaje puede incluir un aporte inicial del 10% por parte del propietario –según el convenio que realice con el agente inmobiliario-.

Cómo se devuelve el crédito al desarrollador inmobiliario y al IPV

En este esquema de financiamiento público – privado, "quien le devuelve la inversión al IPV es el desarrollador y no el beneficiario", explicó Badui.

Es decir, la empresa constructora devuelve al Estado su aporte del 40% en un plazo máximo de 10 años, con una tasa de referencia del Banco Nación menos 2 puntos, ajustada por UVA. A la vez que el beneficiario –el propietario de la casa- le paga al desarrollador inmobiliario en un plazo de hasta 20 años.

El IPV regulará las condiciones de ese pago en cuotas para evitar tasas excesivas.

Cuáles son los requisitos para acceder al nuevo plan del IPV

Para acceder a estas viviendas, los interesados deben acreditar ingresos mayores a 5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVyM) –a hoy $1.170.000-.

La otra condición clave es que el beneficiario no debe poseer otra propiedad, es decir que el plan del IPV es solo para vivienda única.

Cómo son las casas del nuevo plan del IPV

Pueden ser viviendas individuales (1 o 2 plantas) o colectivas, de 60 m2 como mínimo, con cocina-comedor, 2 dormitorios y 1 baño; en barrios de 5 a 35 casas, con terreno y servicios.

ipv casas viviendas creditos Las nuevas casas financiadas -en parte- por el IPV deben tener como mínimo 60 m2.

Para su construcción se permiten sistemas tradicionales o industrializados, valorando la eficiencia energética y la sustentabilidad.

Los interesados en anotarse podrán hacerlo mediante un formulario en línea dentro de las bases del programa, aunque el Instituto de la Vivienda también pondrá a disposición de los desarrolladores sus propios padrones de personas que ya cumplen con los requisitos.

Según expresó Badui, el IPV ya cuenta con una base de datos de personas que están en lista de espera y cumplen con las condiciones previstas en el nuevo programa.