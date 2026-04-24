El IPV cambió un importante requisito para acceder al plan Mi Casa

El cambio del IPV en el programa Mi Casa

La modificación en el programa Mi Casa fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes y es por una necesidad de acelerar el proceso de revisión de cada candidato.

Según se explica en la resolución del IPV, en un primer momento se dispuso que, para la determinación del monto de la cuota inicial, se deberá contar con ingresos del grupo familiar con una antigüedad no mayor a los dos meses.

Sin embargo, se ha comprobado que este plazo ha resultado restrictivo en muchas ocasiones, "generando demoras operativas que perjudican a los postulantes en el acceso oportuno a su vivienda". Frente a esta situación, el IPV decidió ampliar ese lapso de tiempo a seis meses.

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Cómo es el programa Mi Casa

Este programa del IPV es uno de los más ambiciosos y tiene como destinatarios a todas aquellas personas que buscan tener su primera vivienda. En la actualidad, este plan de viviendas se encuentra activo, aunque la inscripción está cerrada.

Entre las particularidades que ha tenido este plan de viviendas resaltan el pago de cuotas bajas y la adjudicación por sorteo, que llevó a que miles de mendocinos hoy tengan su casa.

El otro programa del IPV que está en vigencia es el llamado Construyo Mi Casa, que permite que las personas puedan construir una vivienda a través de un crédito hipotecario. Este también posee cuotas bajas, aunque entre los requisitos más importantes se encuentra el poseer un lote o terreno donde poder realizar la construcción.