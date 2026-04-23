Impactante video: una modelo mexicana fue asesinada a balazos por su suegra

Un intercambio de palabras entre la modelo y su suegra.

Flores Gómez se retira a una habitación y la mujer la sigue.

Se escuchan gritos y seis detonaciones.

Tras el ataque, el esposo de la víctima y su hija de ocho meses aparecen en escena. Según el registro, el hombre confrontó a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella respondió fríamente: “Nada, es que me hizo enojar”.

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Suegra mató a tiros a exreina de belleza. La víctima se llamaba Carolina Flores.

El marido escuchó los disparos y solo atinó a preguntar:



- ¿Que hiciste mamá?

- Nada, me hizo enojar. pic.twitter.com/9HI99joUdf — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) April 23, 2026

Un dato que estremece a los investigadores es la reacción de Alejandro, esposo de Carolina e hijo de la presunta asesina:

Retraso de 24 horas: el hombre recién se presentó en la fiscalía al día siguiente del crimen.

el hombre recién se presentó en la fiscalía al día siguiente del crimen. Justificación: según declaró la madre de la víctima, su yerno argumentó que tardó en denunciar porque "estaba preocupado por el bebé" y por dejar instrucciones de cuidado en caso de quedar detenido.

según declaró la madre de la víctima, su yerno argumentó que tardó en denunciar porque "estaba preocupado por el bebé" y por dejar instrucciones de cuidado en caso de quedar detenido. Cuerpo en la escena: durante todo ese tiempo, el cuerpo de la modelo permaneció en el departamento mientras su marido y su hija estaban en el lugar.

Quién era la modelo mexicana asesinada por su suegra

Carolina Flores Gómez fue una figura reconocida en el mundo de los certámenes de belleza desde adolescente. En 2017 fue coronada Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió desarrollar una carrera en el modelaje nacional antes de convertirse en madre hace ocho meses.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene la búsqueda de Erika María “N”, mientras la sociedad mexicana exige justicia ante un caso que combina violencia de género, una interna familiar fatal y una alarmante demora en la intervención policial.