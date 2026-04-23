Marcelo D'Agostino fue imputado por tenencia ilegal de arma de fuego y coacciones

Tras la denuncia de una ex pareja, Marcelo D´Agostino -ex subsecretario de Justicia- fue imputado por la Fiscalía de Violencia de Género, que le atribuyó

La imputación del ex subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, quien renunció el viernes 10 de abril horas después de haber sido denunciado penalmente, fue dictada por la fiscal Valeria Bottini, quien avanza en la investigación de otros delitos denunciados, como abuso sexual, pero aún resta la producción de pruebas clave, como los peritajes psicológicos y psiquiátricos a la denunciante y al acusado.

Otros hechos denunciados por escrito y este lunes ratificados por la ex pareja del ex funcionario, calificados como agresiones y lesiones leves, ya estarían prescriptos por el paso del tiempo -de acuerdo a las fechas mencionadas por la denunciante- pero la magistrada sigue en la búsqueda de posibles antecedentes y/o presentaciones judiciales.

marcelo d'agostino Marcelo D´Agostino renunció a la Subsecretaría de Justicia tras ser denunciado por la ex pareja en la Fiscalía de Violencia de Género.

La denuncia y la imputación judicial a Marcelo D´Agostino

Marcelo D´Agostino fue denunciado el viernes 10 de abril por una ex pareja en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, del Ministerio Público Fiscal.

La mujer, cuyos datos personales no se revelan por tratarse de delitos de instancia privada, presentó un escrito de 40 carillas para denunciar al entonces subsecretario de Justicia por una batería de delitos: abuso sexual, coacciones agravadas y lesiones en contexto de violencia de género.

D´Agostino renunció al cargo público que ocupaba desde 2015 ese mismo día y en el escrito de dimisión manifestó que la acusación en su contra era "falsa".

La fiscal Valeria Bottino convocó a la denunciante para que ratificara la denuncia, lo que se concretó este lunes 20, en la segunda citación -la primera vez no acudió por razones de salud-.

Participaron de la audiencia judicial, además, su abogada, Elena Quintero, y los defensores del ex funcionario, los penalistas Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro.

A esa altura, la magistrada ya contaba con toda la información del celular de Marcelo D´Agostino, quien lo entregó el lunes 13 en la Fiscalía para devolverlo vacío al Estado provincial, que se lo había proporcionado como elemento de trabajo.

La exposición duró casi 9 horas y la mujer confirmó la denuncia en todos los términosPoco antes, el ex funcionario había entregado a la Justicia un arma de fuego que tenía en su poder y la documentación habilitante, que habría estado vencida, por lo cual fue imputado este jueves por la tenencia ilegal.

Polo Judicial (11).jpg El Ministerio Público Fiscal investiga la denuncia penal contra el ex subsecretario Marcelo D´Agostino. Foto: Gobierno de Mendoza

Pruebas en el caso Marcelo D´Agostino

La fiscal Bottino, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, tiene en su poder diversas pruebas que ayudarán a avanzar con la investigación penal sobre Marcelo D´Agostino. Entre otras, audios, mensajes escritos y fotografías aportados por la denunciante más todo el contenido del celular del ex funcionario provincial.

La denuncia por abuso sexual podría convertirse en imputación siempre y cuando la magistrada encuentre pruebas de que ese delito ha ocurrido. Por eso resulta indispensable la producción de peritajes psicológicos y psiquiátricos al ex funcionario y a la denunciante.

Más adelante, la fiscal podrá convocar a los testigos que las partes han ofrecido para que presten declaración testimonial acerca de hechos puntuales descriptos por la denunciante y los que la defensa del ex funcionario considere que deben abordarse.