Gabriel Fidel fue el candidato oficialista más votado en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para suceder a Esther Sanchez al frente del Rectorado, aunque al no alcanzar el 50% de los votos necesarios no pudo consagrarse en primera instancia.
Gabriel Fidel y Adriana García van a balotaje para definir la nueva conducción de la UNCuyo
La comunidad universitaria eligió este martes rector, decanos y consejeros. Gabriel Fidel obtuvo la mayor cantidad de votos, pero no llegó al 50% necesario para ganar la contienda
En las primeras horas de este miércoles podía verse en la página de los datos de la elección, con el 98,7% de las mesas escrutadas, que Fidel se quedó con el 36,76% de los votos. Mientras que Adriana García, la segunda postulante más votada, obtuvo el 29,28% de los sufragios.
En los comicios se eligieron rector y vice, decanos, consejeros superiores y consejeros directivos de todas las facultades mediante un sistema de voto directo y ponderado, en el que el peso del claustro docente resulta determinante.
Además de Fidel, compitieron por la conducción de la casa de estudios, García, con quien va a segunda vuelta, Javier Ozollo e Ismael Farrando.
Para la segunda vuelta, la normativa de la UNCuyo establece que deberá realizarse dentro de los 7 días posteriores a la conclusión del escrutinio definitivo.
En ese escenario, se abrirá una nueva etapa de negociaciones y búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas universitarias, ya que el respaldo de los espacios que quedaron fuera de la definición podría resultar clave para inclinar el resultado final.
Los momentos de tensión de Alfredo Cornejo durante la elección
El gobernador Alfredo Cornejo vivió un momento de tensión este martes cuando fue a votar en las elecciones de la UNCuyo, donde se eligen al nuevo rector y otras autoridades académicas.
Al llegar y retirarse de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un grupo nutrido de estudiantes lo increpó con gritos e insultos, en una escena que quedó registrada en videos tomados por personas que se encontraban en el lugar.
Las imágenes muestran al mandatario avanzando entre varias personas mientras recibe cuestionamientos de algunos estudiantes. En medio del tumulto, otras personas formaron un cordón a su alrededor para abrirle paso y acompañarlo hasta el estacionamiento.
Según pudo reconstruirse a partir de testimonios de quienes participaron de la jornada, los estudiantes que protagonizaron las protestas mantenían una postura opositora al gobernador.
A su vez, alumnos vinculados a Franja Morada, la agrupación estudiantil ligada al radicalismo y en la que Cornejo militó durante su etapa universitaria, colaboraron para despejar el camino y evitar que la situación pasara a mayores.
El episodio ocurrió en el contexto de las elecciones universitarias que se desarrollaron este martes en la UNCuyo para definir al próximo rector y renovar distintas autoridades académicas.
Pese al clima de tensión y a los insultos, el gobernador logró abandonar el lugar sin que se registraran incidentes de mayor gravedad y pudo votar.