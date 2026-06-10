Gabriel Fidel y Adriana García van a balotaje para definir la nueva conducción de la UNCuyo

Además de Fidel, compitieron por la conducción de la casa de estudios, García, con quien va a segunda vuelta, Javier Ozollo e Ismael Farrando.

adriana garcia candidata uncuyo elecciones Adriana García, la segunda candidata más votada.

Para la segunda vuelta, la normativa de la UNCuyo establece que deberá realizarse dentro de los 7 días posteriores a la conclusión del escrutinio definitivo.

En ese escenario, se abrirá una nueva etapa de negociaciones y búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas universitarias, ya que el respaldo de los espacios que quedaron fuera de la definición podría resultar clave para inclinar el resultado final.

Los momentos de tensión de Alfredo Cornejo durante la elección

El gobernador Alfredo Cornejo vivió un momento de tensión este martes cuando fue a votar en las elecciones de la UNCuyo, donde se eligen al nuevo rector y otras autoridades académicas.

Al llegar y retirarse de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un grupo nutrido de estudiantes lo increpó con gritos e insultos, en una escena que quedó registrada en videos tomados por personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes muestran al mandatario avanzando entre varias personas mientras recibe cuestionamientos de algunos estudiantes. En medio del tumulto, otras personas formaron un cordón a su alrededor para abrirle paso y acompañarlo hasta el estacionamiento.

Embed - Alfredo Cornejo fue increpado por estudiantes cuando fue a votar a la UNCuyo

Según pudo reconstruirse a partir de testimonios de quienes participaron de la jornada, los estudiantes que protagonizaron las protestas mantenían una postura opositora al gobernador.

A su vez, alumnos vinculados a Franja Morada, la agrupación estudiantil ligada al radicalismo y en la que Cornejo militó durante su etapa universitaria, colaboraron para despejar el camino y evitar que la situación pasara a mayores.

El episodio ocurrió en el contexto de las elecciones universitarias que se desarrollaron este martes en la UNCuyo para definir al próximo rector y renovar distintas autoridades académicas.

Pese al clima de tensión y a los insultos, el gobernador logró abandonar el lugar sin que se registraran incidentes de mayor gravedad y pudo votar.