Continúan las nevadas en la alta montaña y el SMN emitió nuevas alertas naranja y amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional indica alertas amarilla y naranja por nevadas en alta montaña para este sábado, domingo y lunes. Foto: Captura de pantalla SMN

La circulación está habilitada hasta Uspallata

Una imagen de la Cordillera de los Andes después de más de 10 días de nevadas incesantes. Foto: Gentileza Osvaldo Valle

La ruta 7 permanece habilitada únicamente hasta Uspallata para el tránsito interno. Desde ese punto hacia el oeste continúa el cierre total debido a las intensas nevadas, la acumulación de nieve sobre la calzada y los desprendimientos de rocas registrados en distintos sectores.

Desde Vialidad Nacional informaron además que las cuadrillas siguen trabajando sobre la ruta, aunque advirtieron que mientras persistan las precipitaciones no están garantizadas las condiciones de seguridad para avanzar con las tareas de despeje.

El informe difundido este sábado también señala nevadas intensas en Las Cuevas, cielo cubierto con nevadas en Puente del Inca y neviscas intermitentes en Punta de Vacas, mientras que en Uspallata se registran lloviznas.

Alertas por nevadas para toda la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado una alerta naranja por nevadas abundantes en prácticamente toda la cordillera de Mendoza, desde el norte provincial -Luján de Cuyo y Las Heras- hasta San Rafael y Malargüe. La única excepción es la precordillera de Las Heras, donde rige una alerta amarilla.

Para el domingo la advertencia disminuirá a alerta amarilla en toda la extensión de la cordillera provincial, mientras que el lunes continuará la alerta amarilla en Luján y Las Heras, aunque desde Tunuyán hacia el sur volverá a regir una alerta naranja por nuevas nevadas.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y de Contingencias Climáticas coinciden en que las precipitaciones continuarán durante los próximos días, por lo que recién alrededor del 4 de agosto podría presentarse una mejora suficiente para analizar la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor y normalizar la circulación en la alta montaña.