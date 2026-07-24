La situación de las rutas de alta montaña para este fin de semana

¿Hasta dónde se puede llegar por la Ruta 7 en Mendoza? El mapa muestra la ubicación de las diversas localidades. Este viernes al mediodía, se permitía el tránsito hasta Punta de Vacas.

Gendarmería Nacional estableció comunicación telefónica con referentes de algunas zonas aisladas y comprobó que estaban en buen estado, pese a la gran cantidad de nieve acumulada.

El teniente coronel Mauro Salari intentó llegar hasta Las Cuevas con un SnowCar, un vehículo especial equipado con orugas, pero las condiciones del terreno lo obligaron a regresar a la Compañía de Cazadores de Montaña. Desde las 5, Vialidad Nacional realiza tareas de despeje con 2 máquinas que avanzan hacia esa localidad, aunque el operativo se desarrolla con mucha dificultad por el volumen de nieve.

La nieve acumulada en la zona de alta montaña supera los tres metros de altura en localidades como Las Cuevas.

Sin posibilidades de "ventanas" en medio del temporal de nieve

El miércoles 22 de julio se produjo una breve mejora en las condiciones meteorológicas; sin embargo, esa ventana climática duró pocas horas y rápidamente volvió a nevar.

Con el pronóstico actual, todo indica que durante la próxima semana tampoco habrá condiciones favorables para avanzar mucho con las tareas de despeje ni para habilitar el tránsito internacional. Esto también mantiene varados a unos 1.300 camiones que esperan cruzar hacia Chile.

Mientras continúen las nevadas y las bajas temperaturas, las tareas para recuperar la transitabilidad seguirán siendo muy limitadas. Las previsiones meteorológicas no muestran, por el momento, una mejora sostenida que permita pensar en una reapertura del Paso Cristo Redentor antes del 5 de agosto, por lo que el aislamiento de Las Cuevas y las restricciones para circular por la alta montaña podrían prolongarse varios días más.