Las nevadas que afectan a la alta montaña mendocina continuarán durante los próximos días y los pronósticos indican que las precipitaciones se extenderán, al menos, hasta el 4 de agosto. El panorama complica las posibilidades de reabrir el Paso Internacional Cristo Redentor, que ya lleva nueve días cerrado por las condiciones climáticas.
La situación de las rutas de alta montaña para este fin de semana
Las Cuevas es la única localidad que se encuentra aislada y por el momento no hay perspectivas de reapertura del corredor internacional
La nieve seguirá cayendo en forma persistente y afectará a localidades como Punta de Vacas, Polvaredas, Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas. La situación más compleja se registra en esta última localidad, que permanece aislada porque las máquinas de Vialidad Nacional todavía no han podido acceder para despejar el camino.
En la mañana de este viernes, las autoridades comunicaron que el tránsito está permitido hasta Punta de Vacas, con portación obligatoria de cadenas.
Gendarmería Nacional estableció comunicación telefónica con referentes de algunas zonas aisladas y comprobó que estaban en buen estado, pese a la gran cantidad de nieve acumulada.
El teniente coronel Mauro Salari intentó llegar hasta Las Cuevas con un SnowCar, un vehículo especial equipado con orugas, pero las condiciones del terreno lo obligaron a regresar a la Compañía de Cazadores de Montaña. Desde las 5, Vialidad Nacional realiza tareas de despeje con 2 máquinas que avanzan hacia esa localidad, aunque el operativo se desarrolla con mucha dificultad por el volumen de nieve.
Sin posibilidades de "ventanas" en medio del temporal de nieve
El miércoles 22 de julio se produjo una breve mejora en las condiciones meteorológicas; sin embargo, esa ventana climática duró pocas horas y rápidamente volvió a nevar.
Con el pronóstico actual, todo indica que durante la próxima semana tampoco habrá condiciones favorables para avanzar mucho con las tareas de despeje ni para habilitar el tránsito internacional. Esto también mantiene varados a unos 1.300 camiones que esperan cruzar hacia Chile.
Mientras continúen las nevadas y las bajas temperaturas, las tareas para recuperar la transitabilidad seguirán siendo muy limitadas. Las previsiones meteorológicas no muestran, por el momento, una mejora sostenida que permita pensar en una reapertura del Paso Cristo Redentor antes del 5 de agosto, por lo que el aislamiento de Las Cuevas y las restricciones para circular por la alta montaña podrían prolongarse varios días más.
En pocas palabras
- Nevadas persistentes: el pronóstico indica nieve en alta montaña hasta el 4 de agosto, manteniendo el Paso Cristo Redentor cerrado.
- Aislamiento en Las Cuevas: la localidad de Las Cuevas y alrededores presenta dificultades para el despeje de caminos.
- Sin perspectivas de apertura: las condiciones climáticas adversas impiden la reapertura del corredor internacional y mantienen varados a cientos de camiones.