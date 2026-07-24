Advirtieron que las nevadas en Mendoza podrían durar todo agosto e incluso más

La Organización Meteorológica Mundial, organismo dependiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) informó que el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se intensificará entre julio y septiembre, y alcanzarán anomalías de temperatura superficial del mar superiores a 2°C. Esto provocará temperaturas por encima de la media en la mayoría de las zonas habitadas del mundo, así como un aumento de lluvias en lugares del Pacífico (como las tormentas ocurridas en Chile) y condiciones más secas para el océano Índico y gran parte de Australia y mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos.

El fenómeno de El Niño, que como vemos ya comenzó, y se extenderá entre 9 y 12 meses, está provocando distintas condiciones climáticas en Argentina y América Latina. Por estas horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos en diferentes regiones del país.

Fuertes vientos en Salta, Catamarca, La Rioja, Zonda en Santiago del Estero, lluvias intensas con caída de granizo en Misiones, Corrientes y Formosa, temperaturas extremas de frío en la Patagonia y grandes nevadas en la zona cordillerana de San Juan, Mendoza y Neuquén. De hecho, la acumulación nívea ha superado los 3 metros en el sector de Las Cuevas, donde hay 19 personas aisladas por la nieve.

“Estamos yendo a una condición de Niño intenso. Las probabilidades son para que se de en el transcurso de la primavera, a partir de octubre o noviembre, donde sería el pico máximo de este fenómeno”, explicó a Diario UNO, Maximiliano Viale, doctor en Ciencias de la Atmósfera e investigador del Conicet.

Uno de los fenómenos que tiene este “Súper Niño” son los ríos atmosféricos. Viale explicó que son corredores extensos y angostos de vapor de agua que se forman principalmente en los océanos y pueden desplazarse durante miles de kilómetros.

El especialista indicó que actualmente un río atmosférico de categoría 4 sobre una escala de 5 está afectando la zona central de Chile (con el Sistema Frontal sobre diez regiones) e intensas nevadas en la Cordillera de los Andes.

Desde la Organización Meteorológica Mundial indican que como El Niño es predecible con meses de anticipación, a diferencia de lo que pasa con un sismo, sugiere a los países:

Protocolos de acción temprana

Fortalecer los sistemas de alerta temprana y monitoreo hidrometeorológico

Obras preventivas como limpieza de drenajes y cauces

Refuerzo de diques

Proteger a los sectores productivos con seguros y fondos de contingencias

Coordinación regional con protocolos conjuntos

Atención camioneros: las nevadas podrían durar 45 días en alta montaña

Desde hace más de una semana, el temporal de nieve mantiene con cierres prolongados el Paso Internacional Cristo Redentor. La Coordinación de Fronteras avisó que el cierre se extenderá al menos hasta el 5 de agosto. Sin embargo, habrá ventanas de pocos días de mejoras y luego continuarán las nevadas.

“Lo que ha sucedido en otros Niños fuertes como al que estamos yendo, es una secuencia de 45 días o un mes, con ventanas de tres o cuatro días, pero muchas tormentas durante un mes y medio”, explicó el meteorólogo Viale.

Explicó que el límite de predictibilidad, es decir los pronósticos numéricos, son de 10 a 15 días como máximo. “El pronóstico del tiempo tiene ese límite natural que no se puede resolver. Por lo que ha ocurrido en otros Niños, las nevadas se extienden un mes y medio con dos o tres ventanas breves de buen tiempo”.

Este no es un dato menor, sobre todo por la cantidad de camiones que quedan varados en Mendoza y en Chile a la espera de la apertura del paso internacional.

“Claramente en esas ventanas tan breves de buen tiempo no alcanzarán a pasar todos los camiones”, analizó Viale.

Más lluvias para la primavera y el verano de Mendoza

“Otro impacto muy fuerte, que hemos visto en otros Niños, es un escenario de lluvias persistentes y fuertes, por momentos en el noreste del país, incluido Uruguay y el sur de Brasil”, explicó Viale.

“Bajo este escenario de Niño presente, que se llama sinóptico, en el llano mendocino podríamos tener una primavera y un verano más lluvioso de lo habitual”, cerró el especialista en meteorología del Conicet.