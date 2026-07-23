En Las Cuevas hay 19 personas aisladas por la nieve y esperan que Vialidad Nacional despeje el camino

Esa situación lo obligó y a las 5 personas que trabajan con él a construir un túnel entre la vivienda y el restaurante. Lo cubrieron con chapas para evitar que vuelva a quedar tapado tras cada nueva nevada y así poder desplazarse entre ambos edificios.

Personal de Gendarmería realizó un operativo para llevar víveres a las personas afectadas por el temporal. Gentileza de Gendarmería

Calabrese explicó que no atraviesan una emergencia por falta de alimentos o insumos, pero insistió en que la apertura de una brecha sanitaria es fundamental. "Mientras exista ese paso, lo demás se puede sobrellevar", sostuvo.

A diferencia de otros vecinos que esperan poder descender a Mendoza, él prefiere permanecer en Las Cuevas para cuidar su propiedad y evitar que se congelen las instalaciones de agua.

La asistencia continúa y esperan reabrir el acceso a alta montaña

El comisario Mario Lucero indicó que la situación en Las Cuevas se mantiene bajo control y que, pese a que el acceso continúa interrumpido, no se registran inconvenientes de gravedad entre las personas que permanecen en la localidad.

Bruno Brachetta, vecino de Puente del Inca y propietario de un emprendimiento turístico, señaló que este tipo de temporales forma parte de la vida en la cordillera, aunque remarcó que resulta indispensable despejar la ruta para recuperar el movimiento turístico una vez que las condiciones lo permitan.

Además, se realizó un operativo de asistencia para pobladores de Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes y Puente del Inca. Se distribuyeron medicamentos, botiquines de primeros auxilios, alimentos no perecederos, leña, garrafas y pañales a unas 60 familias. Además, se colaboró con el retiro de vehículos de turistas y con las tareas de Vialidad Nacional, que continúa removiendo grandes cantidades de nieve para abrir brechas hacia Las Cuevas y el resto de las localidades cordilleranas.