Los habitantes de Las Cuevas atraviesan uno de los temporales de nieve más intensos de las últimas décadas. Aunque las 19 personas que permanecen aisladas cuentan con alimentos y provisiones, el principal reclamo es que Vialidad Nacional logre abrir una brecha sanitaria que permita mantener la comunicación y, para quienes lo deseen, regresar a la Ciudad.
En Las Cuevas hay 19 personas aisladas por la nieve y esperan que Vialidad Nacional despeje el camino
Si bien la situación está controlada, algunos quieren retornar a la Ciudad. Sin embargo, mientras continúe nevando, el trabajo de las máquinas se complica
Mientras las máquinas avanzan desde distintos frentes para despejar la Ruta 7, los vecinos aseguran que la situación está controlada, aunque el aislamiento ya lleva varios días y las condiciones climáticas dificultan cualquier tarea en la alta montaña.
Un túnel para despejar la nieve que llega a 5 metros
Lito Calabrese, dueño de un restaurante de Las Cuevas, lleva 24 años viviendo y trabajando en la localidad y asegura que nunca vio una nevada de esta magnitud. Según relató a Diario UNO, en el predio donde vive se acumulan alrededor de cinco metros de nieve, mientras que sobre la Ruta 7 hay cerca de tres metros.
Esa situación lo obligó y a las 5 personas que trabajan con él a construir un túnel entre la vivienda y el restaurante. Lo cubrieron con chapas para evitar que vuelva a quedar tapado tras cada nueva nevada y así poder desplazarse entre ambos edificios.
Calabrese explicó que no atraviesan una emergencia por falta de alimentos o insumos, pero insistió en que la apertura de una brecha sanitaria es fundamental. "Mientras exista ese paso, lo demás se puede sobrellevar", sostuvo.
A diferencia de otros vecinos que esperan poder descender a Mendoza, él prefiere permanecer en Las Cuevas para cuidar su propiedad y evitar que se congelen las instalaciones de agua.
La asistencia continúa y esperan reabrir el acceso a alta montaña
El comisario Mario Lucero indicó que la situación en Las Cuevas se mantiene bajo control y que, pese a que el acceso continúa interrumpido, no se registran inconvenientes de gravedad entre las personas que permanecen en la localidad.
Bruno Brachetta, vecino de Puente del Inca y propietario de un emprendimiento turístico, señaló que este tipo de temporales forma parte de la vida en la cordillera, aunque remarcó que resulta indispensable despejar la ruta para recuperar el movimiento turístico una vez que las condiciones lo permitan.
Además, se realizó un operativo de asistencia para pobladores de Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes y Puente del Inca. Se distribuyeron medicamentos, botiquines de primeros auxilios, alimentos no perecederos, leña, garrafas y pañales a unas 60 familias. Además, se colaboró con el retiro de vehículos de turistas y con las tareas de Vialidad Nacional, que continúa removiendo grandes cantidades de nieve para abrir brechas hacia Las Cuevas y el resto de las localidades cordilleranas.
En pocas palabras
- Aislamiento en Las Cuevas: 19 personas se encuentran aisladas por una intensa nevada, esperando que Vialidad Nacional despeje el camino.
- Nevada histórica: la acumulación de nieve supera los 5 metros en algunas zonas, complicando las tareas de despeje y la movilidad.
- Asistencia y turismo: ya se brindó asistencia a unas 60 familias de localidades de alta montaña y se busca reactivar el movimiento turístico una vez que las condiciones lo permitan.