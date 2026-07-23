Pusieron a cacarear gallinas bajo paneles solares y cambió la forma en que se genera electricidad

Los cambios en el comportamiento de las aves fueron inmediatos. Antes de la instalación, estos animales permanecían cerca de los galpones por temor a depredadores aéreos, como los halcones. Después de colocar los paneles solares, comenzaron a utilizar toda la superficie disponible, ya que las filas de módulos funcionan como refugio natural, ofreciéndoles sombra durante el verano y protección frente a posibles amenazas.

Los resultados de este proyecto

El proyecto demostró que la producción de energía solar y la avicultura pueden complementarse. Mientras las gallinas mejoraron su bienestar al disponer de un entorno más seguro y confortable, la granja redujo sus costos de electricidad gracias a la energía generada en el lugar.

Otro beneficio es que al sentirse protegidas, las aves aumentan el "campeo" (exploración del terreno, picoteo y baños de tierra), lo que disminuye el estrés, el picaje entre ellas y mejora la calidad general de su vida. Por otro lado, las gallinas actúan como "cortacéspedes biológicos". Al comerse las malezas y el pasto alrededor de las estructuras, eliminan la necesidad de contratar maquinaria o usar herbicidas químicos que podrían dañar los cables.