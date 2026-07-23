Cuá es el significado de la flor llamada pasionaria y por qué hay que tenerla en casa

Una de las flores más comunes en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay es la pasionaria. Esta flor que resulta ser muy llamativa y hermosa, presenta un significado muy importante y relacionado a la historia del mundo.
De hecho, el nombre "pasionaria" que tiene esta flor habla mucho de su historia, ya que se le reconoce como la flor de la pasión, pero también del padecimiento. Esto se debe a que la se la relaciona con la muerte de Jesús y sus estigmas.
El significado místico que posee la pasionaria
La pasionaria, como ya se dijo, se la relaciona a Cristo. Esto es porque su apariencia es muy similar a una corona de espinas. Incluso, su estructura ha tenido una interpretación teológica en el sentido de que sus cinco pétalos y los cinco sépalos que posee simbolizan a 10 apóstoles y excluyen a Judas Iscariote, quien fue el que traicionó a Jesús y a Pedro, que lo negó tres veces.
En tanto, los cinco estambres de esta flor representan los estigmas y los tres pistilos que posee, a los clavos de la cruz en la que murió Jesús.
Como muchos significados espirituales, el de esta flor también tiene una leyenda que cuenta que un sacerdote se puso en el camino de una bestia que estaba persiguiendo a una niña. Esta bestia atacó al religioso salvajemente, destrozando su cuerpo. Pero, de la sangre del misionero, con el tiempo, nació una pasionaria en el suelo, por lo que se la relaciona al sacrificio personal que se hace pensando en otros.
Por qué se la llama la Flor del Sueño
Pero la flor de la pasionaria también tiene sus usos medicinales y por eso se la llama también la Flor del Sueño. Los amantes de los remedios caseros aseguran que esta flor se puede usar como ansiolítico, sedante, analgésico, somnífero y antiespasmódico. También es ideal para bajar la ansiedad.
De hecho, esto se debe a que sus hojas y flores contienen flavonoides que actúan sobre el sistema nervioso central, ayudando a combatir el insomnio, relajar la mente y lograr un descanso profundo sin generar adicción. Para elaborarlo, hace falta crear un té o una infusión siguiendo los siguientes pasos:
- Toma una cucharada chiquita de pasionaria seca por cada taza
- Calentar agua hasta que hierva
- Una vez que haya hervido, sirve en una taza, agrega la flor y tapa la taza
- Deja reposar por diez minutos y luego filtra la preparación para tomarla
Lo ideal es tomar la taza de té de flor de pasionaria unos 30 minutos antes de dormir para darle tiempo a que haga efecto..
En pocas palabras
- Pasionaria: Conocida como la flor de la pasión, su nombre se relaciona con la muerte de Jesús y sus estigmas.
- Significado místico: Sus pétalos y sépalos simbolizan a los apóstoles, y sus estambres y pistilos rememoran los estigmas y clavos de la cruz.
- Usos medicinales: Se le atribuyen propiedades ansiolíticas, sedantes y somníferas, utilizándose en té para combatir el insomnio y la ansiedad.