Cuá es el significado de la flor llamada pasionaria y por qué hay que tenerla en casa

En tanto, los cinco estambres de esta flor representan los estigmas y los tres pistilos que posee, a los clavos de la cruz en la que murió Jesús.

Como muchos significados espirituales, el de esta flor también tiene una leyenda que cuenta que un sacerdote se puso en el camino de una bestia que estaba persiguiendo a una niña. Esta bestia atacó al religioso salvajemente, destrozando su cuerpo. Pero, de la sangre del misionero, con el tiempo, nació una pasionaria en el suelo, por lo que se la relaciona al sacrificio personal que se hace pensando en otros.

Por qué se la llama la Flor del Sueño

Pero la flor de la pasionaria también tiene sus usos medicinales y por eso se la llama también la Flor del Sueño. Los amantes de los remedios caseros aseguran que esta flor se puede usar como ansiolítico, sedante, analgésico, somnífero y antiespasmódico. También es ideal para bajar la ansiedad.

De hecho, esto se debe a que sus hojas y flores contienen flavonoides que actúan sobre el sistema nervioso central, ayudando a combatir el insomnio, relajar la mente y lograr un descanso profundo sin generar adicción. Para elaborarlo, hace falta crear un té o una infusión siguiendo los siguientes pasos:

Toma una cucharada chiquita de pasionaria seca por cada taza

Calentar agua hasta que hierva

Una vez que haya hervido, sirve en una taza, agrega la flor y tapa la taza

Deja reposar por diez minutos y luego filtra la preparación para tomarla

Lo ideal es tomar la taza de té de flor de pasionaria unos 30 minutos antes de dormir para darle tiempo a que haga efecto..