Cómo cuidar los crisantemos para que tengan flores durante el invierno

Cuidando la planta de forma correcta, sus flores pueden durar alrededor de dos meses. Imagen: Pexels.

Esta planta comienza a florecer a finales del verano y se mantiene vibrante durante todo el otoño. De hecho, es una de las últimas flores en resistir antes de las heladas invernales. Sin embargo, muchos se preguntan qué deben hacer para que la planta sea capaz de resistir y florecer también durante el invierno.

Trucos para que la planta mantenga sus flores en invierno

Los crisantemos florecerán hasta el invierno si le ofrece abono cada quince días y las mimas un poco. Deben estar a salvo de las corrientes de aire y el sustrato debe estar húmedo.

Otro de los cuidados clave para que la planta se mantenga florecida en invierno, es eliminar las flores marchitas, para que las nuevas duren más tiempo. Por otro lado, como es una planta bastante resistente y fácil de mantener se puede cultivar en macetas o directo en el sustrato, tanto en exterior como en interior.

La época de floración de los crisantemos va desde principios de verano hasta finales de otoño. Imagen: Pexels.

En interior, debe situarse en un lugar muy luminoso, que no reciba los rayos del sol directamente, por ejemplo, cerca de una ventana. También, debe ser un lugar bien ventilado pero siempre protegida de las corrientes de aire.

En el caso de cultivar la planta en el jardín exterior, debe estar situada en semisombra, puede ser bajo la copa de un árbol. En la terraza, en una zona que esté protegida.