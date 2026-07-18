Cómo cuidar los crisantemos para que tengan flores durante el invierno

¿Quién dice que solo podemos disfrutar de las flores durante la primavera? Es un hecho que la gran mayoría de las plantas florecen durante esta estación pero ciertas variedades también lo hacen durante el resto del año, por eso en este artículo exploramos los cuidados de una especie que puede florecer incluso en invierno.
Los crisantemos (Chrysanthemum spp) son plantas ornamentales que se cultivan desde hace más de 2000 años. Las primeras fueron cultivadas en China, y más tarde llegaron a Japón, donde es una planta considerada sagrada, cuyo significado se asocia con una vida larga. En occidente, se utiliza tradicionalmente como ofrenda floral en el Día de Todos los Santos.
Existen múltiples especies de crisantemos, y todas destacan por la gran variedad de formas de sus flores: tipo margarita, pompón, araña o pluma. Además, tienen una amplia gama de colores, incluyendo blanco, amarillo, naranja, rosa y púrpura.
Esta planta comienza a florecer a finales del verano y se mantiene vibrante durante todo el otoño. De hecho, es una de las últimas flores en resistir antes de las heladas invernales. Sin embargo, muchos se preguntan qué deben hacer para que la planta sea capaz de resistir y florecer también durante el invierno.
Trucos para que la planta mantenga sus flores en invierno
Los crisantemos florecerán hasta el invierno si le ofrece abono cada quince días y las mimas un poco. Deben estar a salvo de las corrientes de aire y el sustrato debe estar húmedo.
Otro de los cuidados clave para que la planta se mantenga florecida en invierno, es eliminar las flores marchitas, para que las nuevas duren más tiempo. Por otro lado, como es una planta bastante resistente y fácil de mantener se puede cultivar en macetas o directo en el sustrato, tanto en exterior como en interior.
En interior, debe situarse en un lugar muy luminoso, que no reciba los rayos del sol directamente, por ejemplo, cerca de una ventana. También, debe ser un lugar bien ventilado pero siempre protegida de las corrientes de aire.
En el caso de cultivar la planta en el jardín exterior, debe estar situada en semisombra, puede ser bajo la copa de un árbol. En la terraza, en una zona que esté protegida.