Una bruja mendocina predijo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: ¿Gana la Scaloneta?

La vidente sostiene que existe la posibilidad de que el encuentro se extienda al alargue, aunque no cree que la definición llegue a los penales.

Cómo jugará España

La bruja mendocina asegura que España saldrá desde el primer minuto a presionar los puntos fuertes de la Selección Argentina. Según su visión, intentará bloquear la generación de juego y limitar la participación de figuras como Lionel Messi, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel.

También anticipó que futbolistas como Rodri, Pedro Porro, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal tendrán un papel protagónico en ataque y generarán constantes situaciones de peligro. Sin embargo, considera que ese esfuerzo no alcanzará para quedarse con la Copa del Mundo.

Cómo jugará Argentina

De acuerdo con la predicción, Argentina comenzará el partido con tranquilidad, buscando desgastar físicamente al rival y administrar los tiempos del encuentro.

Celeste Velázquez sostiene que, como ocurrió en otras ocasiones, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostrará su mejor versión durante el segundo tiempo, momento en el que marcará la diferencia gracias a la entrega, la pasión y el compromiso colectivo.

"Argentina no juega solo por oficio, juega con pasión", aseguró la vidente al explicar por qué considera que la Albiceleste terminará imponiéndose.

El resultado que predice para la final del Mundial 2026

La tarotista afirmó que visualiza una victoria de Argentina sobre España y se animó a dar un marcador.

Su pronóstico es un 3-1 para la Selección Argentina, resultado que convertiría al conjunto nacional nuevamente en campeón del mundo, reafirmando el exitoso ciclo de Lionel Scaloni.

El clima que anticipa para la final

Además del desarrollo del partido, Celeste Velázquez también hizo una predicción sobre las condiciones climáticas.

Según explicó, el encuentro comenzará con un cielo muy nuboso e incluso con probabilidad de lluvia. Sin embargo, durante la segunda mitad las nubes comenzarán a disiparse y el clima se volverá más cálido, favoreciendo el cierre de la jornada.

Los rituales para apoyar energéticamente a la Selección Argentina

La bruja mendocina también compartió algunos de los rituales que, según ella, muchas personas realizan para enviar energía positiva a la Selección Argentina durante los partidos importantes.

Entre las prácticas mencionó:

Congelar simbólicamente el nombre del arquero o de la selección rival.

Encender una vela blanca o violeta con la intención de pedir protección y éxito para Argentina.

Sahumar el hogar con palo santo al comienzo del partido.

Mantener una actitud positiva y sostener la confianza en el equipo hasta el último minuto.

Para Celeste Velázquez, más allá de cualquier ritual, el elemento más importante sigue siendo la fe de los hinchas. "Nunca dejar de creer en nuestra Selección hasta el último minuto", concluyó.