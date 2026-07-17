Lionel Scaloni en conferencia: el dilema familiar, el equipo y la emoción de los hinchas

“Ves a tu gente de la manera que festeja, que está felices. Eso te llega. Y eso es imposible que no te toque el corazón. Al final, la selección argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo muy valioso: que la gente se pare adelante del TV con la camiseta de Argentina y se de un abrazo entre hinchas de Boca y River. Eso lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar? Y sabiendo que la unión es fundamental en un Mundial. Esa sintonía vemos que está, y para nosotros es emocionante. Y está bueno sacar las emociones. Es parte de la vida y de lo que es uno. Todavía te hace más humano de lo que sos”.