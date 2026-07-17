Lionel Scaloni en conferencia: el dilema familiar, el equipo y la emoción de los hinchas

Restan apenas un puñado de horas para que la Selección argentina y España salten al campo de juego del MetLife Stadium para disputar la final del Mundial 2026. En este contexto, Lionel Scaloni alzó la voz para hablar en conferencia de prensa.
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa a horas de la final del Mundial 2026. El DT de la Selección argentina no dejó tema sin tocar
Restan apenas un puñado de horas para que la Selección argentina y España salten al campo de juego del MetLife Stadium para disputar la final del Mundial 2026. En este contexto, Lionel Scaloni alzó la voz para hablar en conferencia de prensa.
El director técnico de la Albiceleste, quien podría convertirse en el segundo entrenador en la historia de la Copa del Mundo en ganar dos torneos, palpitó lo que será el mano a mano ante La Roja.
“Al final, al fútbol se juega con la pelota. Yo no era bueno con la pelota, ja, y sufría a los jugadores que jugaban bien. Pasarán 100 años y los jugadores buenos marcarán la diferencia. El físico también cuenta. Pero encontrar esa mezcla es difícil. Los dos equipos tenemos una manera de jugar bastante clara y llegaron a la final los dos equipos que merecían estar”.
El dilema familiar: “Mi esposa y mis hijos estarán con Argentina. A pesar que es española, sabe muy bien lo que llevo adentro y lo que sufro. Y mis hijos también están con Argentina. Tengo familia en Mallorca, que tengan el corazón dividido. Es una situación difícil para ellos. Pase lo que pase, ellos estarán contentos. Nosotros, no”.
Su broma sobre cómo deter a Yamal: “Sería bueno encerrarlo en la habitación,ja. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol. Tiene una edad en la que tiene mucho para dar y le dará muchas alegrías a España. Esperemos que el domingo no. Son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo (Messi) como él”.
“Mañana será un entrenamiento importante para ver cómo están los jugadores. Pero en principio, están todos bien”.
“Ves a tu gente de la manera que festeja, que está felices. Eso te llega. Y eso es imposible que no te toque el corazón. Al final, la selección argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo muy valioso: que la gente se pare adelante del TV con la camiseta de Argentina y se de un abrazo entre hinchas de Boca y River. Eso lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar? Y sabiendo que la unión es fundamental en un Mundial. Esa sintonía vemos que está, y para nosotros es emocionante. Y está bueno sacar las emociones. Es parte de la vida y de lo que es uno. Todavía te hace más humano de lo que sos”.
“Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios, son tope en sus equipos, y esto de la presión, nuestros jugadores se olvidan cuando empieza a rodar la pelota y se dedican a jugar a la pelota. Son dos equipos que, cuando salen a la cancha, intentan hacer lo mejor con el balón. Te ponen en dificultad juntando pases y siendo verticales. Pero no creo que sea fundamental ya haber jugado una final. Ya jugaron una final de Eurocopa y Nations League... Son un equipo con experiencia en ese sentido”.