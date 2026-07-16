HBO Max tiene un catálogo muy nutrido de series turcas, pero una de las más exitosas es este drama turco que paraliza y es furor en el mundo, se trata de Tierra lejana.
Este es el drama turco que paraliza al mundo y es furor
HBO Max tiene un catálogo muy nutrido de series turcas, pero una de las más exitosas es este drama turco que paraliza y es furor en el mundo
Una mujer llega a la tierra natal de su difunto esposo con su cuerpo y su hijo, pero su poderosa familia le impide salir, lo que lleva a una batalla a medida que salen a la luz oscuros secretos.
Alya Albora llega a Mardin con el funeral de su difunto esposo y su hijo de cinco años para cumplir su última voluntad. Sin embargo, esta llegada marca un punto de no retorno, y no hay escapatoria de Albora.
El jefe de la tribu Albora, Cihan Albora, no es indiferente a las dificultades de Alya, pero se niega a permitirle llevarse a su hijo y marcharse. Enfrentándose a la oscuridad del pasado, a secretos ocultos y a la dura realidad de la región, Alya Albora se ve inmersa en una feroz lucha con la familia de su difunto esposo.
HBO Max: de qué trata la serie Tierra lejana
De un día para otro, la vida de Alya da un giro radical. Su marido, Boran Albora, muere en un trágico accidente y todo cambia para ella y su hijo. Cumpliendo su última voluntad, Alya viaja desde Alaska hasta Mardin, la tierra natal de Boran, sin imaginar que ese viaje lo cambiará todo.
Al llegar, se encuentra con una familia muy tradicional, de costumbres turcas arraigadas y muy diferente a la forma de vida a la suya. En la mansión Albora, las normas se imponen sobre los sentimientos.
Alya descubre que Boran no era el hombre que creía. Su pasado en Mardin esconde una doble vida y un motivo muy oscuro por el que decidió marcharse. ¿Qué harías si el amor de tu vida hubiera estado sosteniéndose sobre una mentira? ¿Fue realmente un accidente la muerte de Boran o una venganza?
HBO Max: reparto de la serie Tierra lejana
- Sinem Ünsal como Alya Albora
- Ozan Akbaba como Cihan Albora
- Ferit Kaya como Demir Baybars
- Gonca Cilasun como Sadakat Albora
- Alper Çankaya como ahin Albora
- Müfit Kayacan como Ecmel Albora
- Sahra a como Nare Albora
En pocas palabras
- Drama turco: "Tierra lejana" es furor en HBO Max con secretos familiares.
- Trama: Una mujer lucha contra la familia de su difunto esposo por la custodia de su hijo.
- Intriga: Se revelan oscuros secretos y una doble vida del esposo fallecido.