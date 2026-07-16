Este es el drama turco que paraliza al mundo y es furor

El jefe de la tribu Albora, Cihan Albora, no es indiferente a las dificultades de Alya, pero se niega a permitirle llevarse a su hijo y marcharse. Enfrentándose a la oscuridad del pasado, a secretos ocultos y a la dura realidad de la región, Alya Albora se ve inmersa en una feroz lucha con la familia de su difunto esposo.

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De un día para otro, la vida de Alya da un giro radical. Su marido, Boran Albora, muere en un trágico accidente y todo cambia para ella y su hijo. Cumpliendo su última voluntad, Alya viaja desde Alaska hasta Mardin, la tierra natal de Boran, sin imaginar que ese viaje lo cambiará todo.

Al llegar, se encuentra con una familia muy tradicional, de costumbres turcas arraigadas y muy diferente a la forma de vida a la suya. En la mansión Albora, las normas se imponen sobre los sentimientos.

Alya descubre que Boran no era el hombre que creía. Su pasado en Mardin esconde una doble vida y un motivo muy oscuro por el que decidió marcharse. ¿Qué harías si el amor de tu vida hubiera estado sosteniéndose sobre una mentira? ¿Fue realmente un accidente la muerte de Boran o una venganza?

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