Se instalan en 2 horas: cómo es la casa prefabricada china que se vende a precios bajos

Además, el tamaño de la casa depende de las necesidades de sus compradores, ya que viene en tres modelos diferentes que son de:

37 m² .

. 56 m² .

. 74 m².

La vivienda, según la descripción, también posee:

Piso con placa de óxido de magnesio (MgO), madera contrachapada y revestimiento de PVC.

(MgO), madera contrachapada y revestimiento de PVC. Techo de acero galvanizado con paneles aislantes.

con paneles aislantes. Puertas de acero o aluminio .

o . Ventanas de doble vidrio con ruptura de puente térmico.

con ruptura de puente térmico. Instalación eléctrica

Los materiales de la casa prefabricada china.

Ventajas de una casa prefabricada china

Entre las principales ventajas que tiene una casa prefabricada china se encuentra el tiempo de armado o construcción, ya que una vez que llega al lugar en el que se va a levantar, su instalación puede demorar unas dos horas, ya que esta preensamblada y no se requiere de mucho para levantarla.

Hay que tener en cuenta que este tipo de casas están preparadas para todo tipo de inclemencia o fenómeno natural y que, además del costo de la casa, también se deben sumar los montos por envío internacional. No obstante, sigue siendo un precio más bajo que el del mercado.