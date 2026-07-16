Tener una vivienda propia es el sueño de muchas personas, pero un crédito hipotecario es muy complicado de pagar para muchas personas, como así también es díficil acceder a los planes de vivienda de los diversos organismos provinciales. Pero aquellos que poseen un terreno, han encontrado en el último tiempo una posible solución: una casa prefabricada china.
Se instalan en 2 horas: cómo es la casa prefabricada china que se vende a precios bajos
Las casas prefabricadas chinas se han convertido en una opción para todos aquellos que buscan tener vivienda propia y de manera rápida
A través de internet se pueden consultar y comprar estas casas prefabricadas china. Ya sea por Mercado Libre, Amazon u otros sitios de compra venta, se pueden encontrar viviendas que cuestan un precio mucho más bajo al del mercado local y que son de buena calidad, como es esta vivienda que tiene un valor de $210.254,82 el metro cuadrado.
Cómo es la casa prefabricada china
Esta casa prefabricada china posee una estructura de acero galvanizado y paneles con aislantes térmicos, puertas, ventanas y terminaciones que pueden personalizarse según el gusto de cada uno.
Además, el tamaño de la casa depende de las necesidades de sus compradores, ya que viene en tres modelos diferentes que son de:
- 37 m².
- 56 m².
- 74 m².
La vivienda, según la descripción, también posee:
- Piso con placa de óxido de magnesio (MgO), madera contrachapada y revestimiento de PVC.
- Techo de acero galvanizado con paneles aislantes.
- Puertas de acero o aluminio.
- Ventanas de doble vidrio con ruptura de puente térmico.
- Instalación eléctrica
Ventajas de una casa prefabricada china
Entre las principales ventajas que tiene una casa prefabricada china se encuentra el tiempo de armado o construcción, ya que una vez que llega al lugar en el que se va a levantar, su instalación puede demorar unas dos horas, ya que esta preensamblada y no se requiere de mucho para levantarla.
Hay que tener en cuenta que este tipo de casas están preparadas para todo tipo de inclemencia o fenómeno natural y que, además del costo de la casa, también se deben sumar los montos por envío internacional. No obstante, sigue siendo un precio más bajo que el del mercado.
En pocas palabras
- Casas prefabricadas: Nuevas opciones de viviendas disponibles en Argentina a bajo costo y rápida instalación.
- Construcción y Materiales: Estructura de acero galvanizado, paneles aislantes y terminaciones personalizables.
- Ventajas Clave: Instalación en dos horas, adaptabilidad a diversos climas y menor costo comparativo.