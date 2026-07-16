Mendocinos terminaron en las guardias tras el pase a la final de la "Infartoneta"

Se sufrió hasta el final, pero se logró el pase para disputar una nueva Copa del Mundo. En el camino, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) debió intervenir ante el llamado de cinco mendocinos que sintieron “dolor precordial”, un dolor en el pecho que no necesariamente significa un ataque cardíaco, pero que sí requiere evaluación hospitalaria.

Ver a la Selección puede tener algunas consecuencias. Alegría, sí. Pero también un dolorcito en el pecho. Imagen ilustrativa.

Pero no solo eso pasó durante y después de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. En medio del intenso partido de semifinales, dos mamás iniciaron sus ¡trabajos de parto!; por lo que también debió intervenir el SEC.