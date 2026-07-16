La semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra dejó una imagen repetida en las guardias de los hospitales: mendocinos con dolor en el pecho. El equipo de Lionel Scaloni, que por las definiciones en los últimos minutos de los partidos ya se ganó el mote de “Infartoneta”, lo volvió a hacer.
Mendocinos terminaron en las guardias tras el pase a la final de la "Infartoneta"
El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) debió intervenir en 5 casos por dolores en el pecho durante y después del sufrido partido de la Selección argentina
Se sufrió hasta el final, pero se logró el pase para disputar una nueva Copa del Mundo. En el camino, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) debió intervenir ante el llamado de cinco mendocinos que sintieron “dolor precordial”, un dolor en el pecho que no necesariamente significa un ataque cardíaco, pero que sí requiere evaluación hospitalaria.
Pero no solo eso pasó durante y después de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. En medio del intenso partido de semifinales, dos mamás iniciaron sus ¡trabajos de parto!; por lo que también debió intervenir el SEC.
Consejos para manejar el estrés emocional y reducir el riesgo de un infarto
- Evitar los excesos de alcohol.
- No fumar durante el partido.
- Moderar las comidas abundantes y muy grasas.
- Mantener el tratamiento indicado si se padece hipertensión, diabetes, colesterol elevado o una enfermedad cardiovascular.
- Dormir lo suficiente y evitar la falta de descanso.
- Reducir el sedentarismo y realizar actividad física de manera habitual.
- Procurar controlar el estrés emocional y no exponerse a situaciones de tensión extrema.
- Consultar de inmediato ante síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones o mareos.
Heridos en las guardias tras el partido de la Selección argentina
El saldo de los festejos, que reunieron en las calles a unas 50.000 personas, también dejó 21 heridos por incidentes viales; un herido por arma de fuego en San Martín –aunque la Policía advirtió que fue lejos de la zona de las celebraciones- y un herido por arma blanca en Las Heras.
Además, tras la victoria de la Selección argentina se registraron tres lesionados por riña y otros seis con politraumatismos por diversos episodios. Incluso se secuestró un arma cargada que llevaba un sujeto en plena calle Arístides Villanueva.