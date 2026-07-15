Los festejos por el triunfo de la Selección argentina y su clasificación a la final dejaron incidentes en distintos puntos de Mendoza. Según el balance oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia, el operativo concluyó con siete personas detenidas, tres policías lesionados, daños en colectivos y un conductor arrestado tras ingresar con una camioneta a una plaza donde celebraban los hinchas en el sur.
Festejos por la Selección: 7 detenidos, policías heridos y un hombre baleado en el sur
El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, dialogó con 7D y brindó un diagnóstico de la situación tras el pase de la Selección argentina a la final con España
El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, sostuvo que, pese a algunos episodios aislados, el balance fue positivo debido a la masiva convocatoria y destacó que no se registraron hechos de gravedad directamente vinculados a los festejos.
"La gran cantidad de mendocinos y mendocinas festejó con mucha responsabilidad y alegría. Los incidentes fueron protagonizados por grupos minúsculos que, como ocurre siempre, provocan daños", señaló en declaraciones al programa 7D.
Un herido de bala en San Martín, pero fuera de los festejos
Uno de los hechos que generó mayor preocupación ocurrió en San Martín, donde un hombre resultó herido de bala. No obstante, desde el Gobierno aclararon que el episodio no ocurrió en el lugar donde se desarrollaban los festejos.
Las primeras líneas de investigación indican que la víctima tendría vínculos con una de las barras del club San Martín, aunque esa información aún está siendo corroborada por los investigadores.
"Ha sido en una zona aledaña y no en el lugar de los festejos", remarcó el funcionario ante la consulta de los periodistas.
Siete detenidos y armas blancas secuestradas
Durante los operativos preventivos, la Policía detuvo a siete personas en San Martín.
Del total:
- Dos fueron aprehendidas porque portaban armas blancas durante las requisas.
- Cinco quedaron demoradas por averiguación de antecedentes y otras actuaciones preventivas.
Una camioneta irrumpió en una plaza de Villa Atuel
El incidente más grave relacionado con los festejos ocurrió en Villa Atuel, departamento de San Rafael, cuando el conductor de una Toyota Hilux ingresó con el vehículo a una plaza donde se concentraban los simpatizantes.
La intervención policial derivó en un enfrentamiento que dejó tres efectivos lesionados.
Uno de ellos sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras caer sobre el asfalto y permanece bajo evaluación médica, mientras que los otros dos presentaron heridas leves.