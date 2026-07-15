Festejos por la Selección: 7 detenidos, policías heridos y un hombre baleado en el sur

El Ministerio de Seguridad dio un reporte de los incidentes que se registraron en Mendoza durante los festejos por el pase de la Selección argentina a la final.

Un herido de bala en San Martín, pero fuera de los festejos

Uno de los hechos que generó mayor preocupación ocurrió en San Martín, donde un hombre resultó herido de bala. No obstante, desde el Gobierno aclararon que el episodio no ocurrió en el lugar donde se desarrollaban los festejos.

Las primeras líneas de investigación indican que la víctima tendría vínculos con una de las barras del club San Martín, aunque esa información aún está siendo corroborada por los investigadores.

"Ha sido en una zona aledaña y no en el lugar de los festejos", remarcó el funcionario ante la consulta de los periodistas.

Siete detenidos y armas blancas secuestradas

Durante los operativos preventivos, la Policía detuvo a siete personas en San Martín.

Del total:

Dos fueron aprehendidas porque portaban armas blancas durante las requisas.

Cinco quedaron demoradas por averiguación de antecedentes y otras actuaciones preventivas.

Una camioneta irrumpió en una plaza de Villa Atuel

El incidente más grave relacionado con los festejos ocurrió en Villa Atuel, departamento de San Rafael, cuando el conductor de una Toyota Hilux ingresó con el vehículo a una plaza donde se concentraban los simpatizantes.

La intervención policial derivó en un enfrentamiento que dejó tres efectivos lesionados.

Uno de ellos sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras caer sobre el asfalto y permanece bajo evaluación médica, mientras que los otros dos presentaron heridas leves.