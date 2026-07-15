Tembló cerca de Mendoza y reportaron movimientos en más provincias: qué dijo el INPRES

El sitio exacto del temblor, según el radar del INPRES.

El impacto del sismo en Añelo y el reporte de daños

A pesar de la alarma que generó entre los habitantes de la zona, el movimiento fue de baja magnitud y afortunadamente no provocó daños materiales ni personas heridas.

Desde el INPRES, que realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, explicaron que la región de Añelo suele registrar este tipo de movimientos de baja intensidad de manera habitual. Por este motivo, tras evaluar el evento, el organismo no consideró necesario emitir alertas ni recomendaciones especiales para la población.

Por otra parte, el reporte oficial del INPRES reveló que la Patagonia no fue la única que tembló durante la jornada. De manera coincidente, también se detectaron movimientos sísmicos en las provincias de San Juan y Catamarca. Al igual que en el territorio neuquino, en estas jurisdicciones del norte y oeste del país los sismos se desarrollaron sin causar inconvenientes ni daños materiales.