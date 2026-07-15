Tembló cerca de Mendoza y reportaron movimientos en más provincias: qué dijo el INPRES

Un sorpresivo temblor alteró la calma de este martes en la provincia de Neuquén, cerca de Mendoza. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que se registró un sismo de magnitud 3,2. Debido a su escasa profundidad (de apenas 5 kilómetros), el sismo se percibió con claridad en diferentes sectores y hasta en 2 provincias.
El fenómeno ocurrió exactamente a las 13:03. Según detalló el organismo oficial, el epicentro se localizó muy cerca de la localidad de Añelo, en el corazón del yacimiento de Vaca Muerta.
Específicamente, el temblor se ubicó a unos 105 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, a 122 kilómetros al oeste de 25 de Mayo y a unos 123 kilómetros al noreste de Zapala. Vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul reportaron haber sentido una vibración breve pero perceptible durante la tarde.
El impacto del sismo en Añelo y el reporte de daños
A pesar de la alarma que generó entre los habitantes de la zona, el movimiento fue de baja magnitud y afortunadamente no provocó daños materiales ni personas heridas.
Desde el INPRES, que realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, explicaron que la región de Añelo suele registrar este tipo de movimientos de baja intensidad de manera habitual. Por este motivo, tras evaluar el evento, el organismo no consideró necesario emitir alertas ni recomendaciones especiales para la población.
Por otra parte, el reporte oficial del INPRES reveló que la Patagonia no fue la única que tembló durante la jornada. De manera coincidente, también se detectaron movimientos sísmicos en las provincias de San Juan y Catamarca. Al igual que en el territorio neuquino, en estas jurisdicciones del norte y oeste del país los sismos se desarrollaron sin causar inconvenientes ni daños materiales.