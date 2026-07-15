El macabro plan de una enfermera que simuló un embarazo, armó la cuna y se robó una bebé en una bolsa negra

Al notar que la empleada salía del baño con ropa cambiada, Daniela la interceptó y le quitó la bolsa. "Cuando la saqué, ahí estaba la bebé. Le pregunté: '¡Señora, por Dios! ¿Qué hace con esta niña en esa bolsa?'. Inmediatamente saqué a la bebé y empecé a pedir ayuda", relató la familiar sobre el desesperante momento.

La mujer fue descubierta gracias al accionar de una tía de la bebé recién nacida. Foto: gentileza

Aunque la mujer no fue capturada en el acto porque la denuncia se radicó con posterioridad, la Justicia dictó su prisión preventiva. Luego de que el caso tomara estado público, sus allegados la internaron en una clínica psiquiátrica y, al recibir el alta, la policía procedió a su arresto. En su declaración formal, Rocha decidió mantenerse en silencio.

El abogado defensor, Tiago Carvalho Moreira, argumentó que su clienta sufre síntomas esquizofrénicos debido al trauma de haber padecido abortos espontáneos en el pasado, lo que la hacía creer firmemente que seguía embarazada, según consigna TN.

No obstante, los investigadores policiales descartaron la hipótesis de una insanía mental que la exima de culpa. Las pericias determinaron que Rocha actuó en absoluta soledad y ahora enfrenta cargos por intento de secuestro de menor, un delito que contempla penas de entre 2 y 8 años de cárcel.