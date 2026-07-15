El macabro plan de una enfermera que simuló un embarazo, armó la cuna y se robó una bebé en una bolsa negra

Una historia escalofriante y repleta de detalles perturbadores conmociona a la localidad brasileña de Teresina. Una enfermera, identificada como Auricélia Rocha, fue detenida tras diseñar un minucioso plan para secuestrar a una bebé recién nacida. La mujer llegó al extremo de simular un embarazo ante su círculo íntimo y equipar toda su casa con pañales, ropa, una bañera y un moisés para recibir a la víctima.
El hecho ocurrió el lunes 6 de julio en la Maternidad Doña Evangelina Rosa, institución donde la acusada trabajaba desde hacía 2 años. Aprovechando que se encontraba de licencia, Rocha ingresó al hospital y engañó a la madre de la beba, una adolescente de tan solo 14 años, diciéndole que debía llevarse a la pequeña para realizarle unos exámenes de rutina.
Cámaras de seguridad y el dramático rescate de la tía de la bebé
Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del centro médico. La maniobra no se concretó gracias a la rápida reacción de Daniela, la tía de la recién nacida, quien sospechó del accionar de la profesional y comenzó a seguirla. Minutos después, observó cómo la enfermera salía de la habitación sin la bebé, cargando una bolsa negra de gran tamaño con la que se metió al baño.
Al notar que la empleada salía del baño con ropa cambiada, Daniela la interceptó y le quitó la bolsa. "Cuando la saqué, ahí estaba la bebé. Le pregunté: '¡Señora, por Dios! ¿Qué hace con esta niña en esa bolsa?'. Inmediatamente saqué a la bebé y empecé a pedir ayuda", relató la familiar sobre el desesperante momento.
Aunque la mujer no fue capturada en el acto porque la denuncia se radicó con posterioridad, la Justicia dictó su prisión preventiva. Luego de que el caso tomara estado público, sus allegados la internaron en una clínica psiquiátrica y, al recibir el alta, la policía procedió a su arresto. En su declaración formal, Rocha decidió mantenerse en silencio.
El abogado defensor, Tiago Carvalho Moreira, argumentó que su clienta sufre síntomas esquizofrénicos debido al trauma de haber padecido abortos espontáneos en el pasado, lo que la hacía creer firmemente que seguía embarazada, según consigna TN.
No obstante, los investigadores policiales descartaron la hipótesis de una insanía mental que la exima de culpa. Las pericias determinaron que Rocha actuó en absoluta soledad y ahora enfrenta cargos por intento de secuestro de menor, un delito que contempla penas de entre 2 y 8 años de cárcel.
En pocas palabras
- Enfermera detenida: simuló embarazo y robó a una bebé recién nacida en Teresina, Brasil.
- Detalles del plan: equipó su casa y engañó a la madre de 14 años en el hospital.
- Rescate y cargos: la tía de la bebé la salvó; enfrenta cargos por intento de secuestro.