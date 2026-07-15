Dejó pasar el vuelo de regreso a Mendoza por el sueño se conseguir una entrada para ver a la Selección ante Inglaterra

Juan Lorenzo (izquierda) con algunos hinchas, entre ellos el conductor Pollo Alvarez.

"Estoy en Miami. Tenía vuelo de regreso ayer a Mendoza, a San Rafael, y lo dejé pasar porque me quería quedar. Ahora tengo que ver cómo llego a Atlanta", contó antes de, finalmente, regresar al país.

Improvisó soluciones para seguir en Estados Unidos y ver el partido

Juan se dedica al rubro inmobiliario y viajó solo. Lejos de desanimarse por los imprevistos, empezó a improvisar soluciones para seguir acompañando al equipo de Lionel Scaloni. Una familia amiga lo ayudó a trasladarse hasta Atlanta y allí esperó reencontrarse con dos sanrafaelinas que ya lo habían hospedado durante el partido ante Egipto.

Lo único que no conseguía era lo más importante: una entrada.

"Con la comida me la arreglo, con el hospedaje me la arreglo, en llegar a Atlanta también me la arreglo. Como hice para el partido con Egipto. Pero el ticket es un tema complicado", admitió en ese momento.

La camiseta argentina y la bandera de San Rafael.

La desesperación por conseguir ese ingreso lo llevó incluso a pedir ayuda donde pudiera. En un mensaje enviado al Diario UNO lanzó un último intento, casi como un ruego futbolero.

"Es un manotazo de ahogado. Me tomo el atrevimiento de preguntar si no hay alguna posibilidad de conseguir un ticket. El pasaje de vuelta ya lo conseguiré yo de alguna manera. Solo me está faltando la entrada", confesó.

Finalmente, tuvo que regresar a la Argentina

Aunque finalmente no logró conseguir el ansiado boleto y terminó regresando a la Argentina, no se arrepiente de haber cambiado todos sus planes. Para él, el viaje superó cualquier expectativa.

"Ha sido increíble todo lo que he vivido. Mucho mejor de lo que imaginaba. Me llamó muchísimo la atención lo que genera Messi en todo el mundo. Incluso en países que no son tan futboleros hay una admiración enorme por él", relató.

En las calles, en las tribunas y en cada ciudad que visitó descubrió una pasión que, según dice, solo puede entender quien la vive de cerca. Argentinos cantando durante horas, hinchas de otros países pidiendo fotos con la camiseta albiceleste y el nombre de Messi repetido en todos los idiomas.

Esa emoción también quedó reflejada en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes del viaje acompañadas por un mensaje cargado de sentimiento.

Maradona, Messi y el fervor por la camiseta argentina. "Y por la Scaloneta", dijo Juan.

"Hay momentos que quedan para siempre. Vivir un Mundial, sentir la pasión del fútbol con gente de todo el mundo, ver cómo Messi despierta admiración en cada persona y en cada rincón fue una de las cosas que más me sorprendió. Cantar con miles de argentinos y descubrir nuevos lugares fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Se me pone la piel de gallina al contarlo. Un sueño que llevo en el corazón para siempre".

Y cerró con una frase que resume el sentimiento de miles de argentinos que cruzaron el continente para seguir a la Selección, más allá de los resultados.

"Y ni hablar de lo que fueron los partidos. Se ganaron, se sufrieron, pero siempre digo lo mismo: acá no importa el resultado. Vamos, Argentina, carajo."