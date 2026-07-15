Cuáles son los árboles cuyas raíces levantan las veredas y rompen cañerías

Plantar un árbol en la casa es plantar el sueño de verlo crecer, de dar sombra, de aportarle belleza al hogar. Pero un árbol, cuando crece, también puede ser peligroso, ya que sus raíces pueden levantar y dañar las veredas o las cañerías.
Cuando eso sucede, en la mayoría de los casos se debe quitar el árbol, y luego arreglar las veredas o las cañerías, con todo el gasto de dinero que eso implica. Por ello, es necesario saber cuáles son las especies de árboles que nunca se deben plantar, por más lindo que se vean.
Cuáles son los árboles que levantan veredas con sus raíces
A diferencia del pensamiento con el que hemos crecido, no siempre las raíces crecen hacia abajo. Son numerosas las especies de árboles que tienen raíces que crecen hacia los costados en busca de oxígeno y nutrientes. En muchos casos, estas raíces quedan cerca de la superficie, en otros, directamente lo hacen por encima en ciertos tramos y es allí cuando se rompen las veredas.
De hecho, las raíces de los árboles son inteligentes. Cuando se plantan en lugares sin mucho espacio, las raíces no piensan que deben dejar de crecer, sino que lo que hacen es sortear ese obstáculo. Si para abajo no se puede, entonces se van a ir a los costados y ese es el momento en que todo comienza a destruirse y el sueño se convierte en una pesadilla.
Uno de los árboles más comunes que existen y que crece rápido y fuerte es el Ficus. Mucha gente posee uno sin saber lo peligrosos que pueden ser para el hogar. Si se tiene uno, lo mejor que puede hacer es alejarlo de cualquier pared o vereda, ya que estos árboles poseen raíces muy extendidas y fuertes, y que siempre buscan salir, por lo que son especialistas en romper veredas o levantar pisos.
Los sauces y álamos poseen un problema similar, ya que siempre están en búsqueda de la humedad y, en las casas, sus raíces hacen lo mismo, por lo que puede generar muchos conflictos en piletas o cañerías. Diferente es la situación cuando están en espacios abiertos o muy grandes donde pueden crecer de manera normal.
Otra especie muy común que también hay que evitar en las viviendas son los eucaliptos, ya que no solamente es grande, sino que sus raíces pueden crear grandes complicaciones.
En pocas palabras
- Árboles peligrosos: Raíces pueden levantar veredas y romper cañerías en hogares.
- Especies problemáticas: Ficus, sauces, álamos y eucaliptos son los más comunes.
- Solución: Identificar y evitar plantar árboles con raíces invasivas cerca de construcciones.