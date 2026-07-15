Cuáles son los árboles cuyas raíces levantan las veredas y rompen cañerías

De hecho, las raíces de los árboles son inteligentes. Cuando se plantan en lugares sin mucho espacio, las raíces no piensan que deben dejar de crecer, sino que lo que hacen es sortear ese obstáculo. Si para abajo no se puede, entonces se van a ir a los costados y ese es el momento en que todo comienza a destruirse y el sueño se convierte en una pesadilla.

Uno de los árboles más comunes que existen y que crece rápido y fuerte es el Ficus. Mucha gente posee uno sin saber lo peligrosos que pueden ser para el hogar. Si se tiene uno, lo mejor que puede hacer es alejarlo de cualquier pared o vereda, ya que estos árboles poseen raíces muy extendidas y fuertes, y que siempre buscan salir, por lo que son especialistas en romper veredas o levantar pisos.

Los sauces y álamos poseen un problema similar, ya que siempre están en búsqueda de la humedad y, en las casas, sus raíces hacen lo mismo, por lo que puede generar muchos conflictos en piletas o cañerías. Diferente es la situación cuando están en espacios abiertos o muy grandes donde pueden crecer de manera normal.

Otra especie muy común que también hay que evitar en las viviendas son los eucaliptos, ya que no solamente es grande, sino que sus raíces pueden crear grandes complicaciones.