El árbol ideal para plantar en invierno: crece fuerte y da una sombra espectacular en verano

Estos árboles tienen un nivel de cuidado moderado. Imagen: Pixabay.

Además, el liquidámbar es una alternativa perfecta para los jardineros que quieren tener un árbol que proporcione una sombra amplia y agradable durante el verano. Puede alcanzar entre 15 y 25 metros de altura, dependiendo de las condiciones de cultivo.

Otro de sus grandes atractivos es que se adapta a diferentes climas, aunque prefiere las zonas templadas y los inviernos marcados, que favorecen la intensa coloración de sus hojas. También es un árbol longevo, capaz de acompañar un jardín durante décadas con muy pocos inconvenientes.

Cuidados del Liquidambar styraciflua

Los jardineros de Picture This, revelan que estos árboles tienen un nivel de cuidado moderado. Selecciona una ubicación a pleno sol durante la mayor parte del día para desarrollarse de forma correcta.

Esta especie prefiere suelos profundos, fértiles y con buen drenaje, aunque agradece que mantengan cierta humedad. Durante los primeros años es importante realizar riegos regulares, especialmente en épocas secas, para favorecer el desarrollo de sus raíces. Lo ideal es ajustar la frecuencia según la temporada, dos a tres veces por semana en otoño-invierno, y de tres a cinco veces en primavera-verano.

El árbol de liquidámbar, también es conocido como árbol del ámbar, estoraque. Imagen: Pixabay.

Por otro lado, conviene evitar las podas excesivas, ya que su copa adquiere una forma natural. Solo se recomienda retirar ramas secas, enfermas o dañadas una vez finalizado el invierno. Una vez establecido, el liquidámbar requiere poco mantenimiento y ofrece una combinación difícil de igualar: una espectacular sombra en verano, un colorido único en otoño y una estructura elegante que embellece el jardín durante todo el año.