Qué significa el calco color rojo y amarillo de los autos y quiénes deben utilizarlo

Qué significa el calco del auto color amarillo y rojo

El calco que va ubicado en la parte trasera del vehículo, indica que quien está conduciendo el auto tiene algún grado de discapacidad auditiva. Esta discapacidad en el auto puede ser total o parcial.

El Decreto que aplica para autos de Buenos Aires

Esta disposición aplica en la provincia de Buenos Aires, producto del Decreto 2719/1994, que reglamenta la Ley 11.430 (Código de Tránsito bonaerense). La misma establece que los autos conducidos por personas con discapacidad auditiva o hipoacúsicas deben llevar una chapa de 30 centímetros de largo por ocho de ancho, pintada con cuadros alternados rojos y amarillos de dos por dos centímetros, ubicada en un lugar visible de la parte trasera. Además, exige otras dos chapas más pequeñas, de 16 por seis centímetros, colocadas en cada guardabarros delantero.

Auto y seguridad: cuál es la función de la chapa a colores

La función principal es advertir al resto de los usuarios de la vía pública que el conductor podría no escuchar los toques de bocina ni el sonido de las sirenas. Por eso, en estas situaciones se recomienda reemplazar las advertencias acústicas por señales lumínicas y, en el caso de los peatones, recurrir a señas para comunicarse.

La misma normativa también dispone que estos vehículos cuenten con dos espejos retrovisores exteriores, uno a cada lado, configurados de manera tal que permitan ampliar el campo visual del conductor y compensar la imposibilidad de percibir advertencias sonoras.