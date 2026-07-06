Observa de qué color es el humo del caño de escape de tu auto y descubre qué problema tiene

Qué significa el color del humo del caño de escape del auto

El humo en el auto, despedido por el caño de escape, puede aparecer ni bien se enciende o cuando se está desplazando.

Lo cierto es que la gente no sabe qué significa cada tonalidad del humo, si está roto el vehículo o hay que hacer algo al respecto.

En ese sentido, siempre es recomendable acudir a los que más saben de autos. En este caso, Toyota explica qué significa el color del humo que puede salir caño de escape del auto:

Humo blanco: los especialistas de Toyota recomiendan analizar a la vista cómo es el humo blanco que sale por el caño de escape del auto, fijándose en la densidad de este. Si el humo blanco se disipa rápidamente, lo más probable es que sea condensación de agua, que desaparece rápidamente cuando se enciende el vehículo. Ocurre por lo general, cuando hace mucho frío o los días son húmedos. Si el humo blanco persiste y tiene olor particular, quizás se deba a una mala refrigeración. Es muy probable que una junta se haya roto, por lo que hay que ir al mecánico de manera urgente, antes de que haya problemas de temperatura en el auto. Si el humo es mucho más denso y le cuesta desaparecer, puede que el sistema de inyección esté sufriendo una mala puesta a punto. Desde Toyota creen que los autos diésel, ese humo es por alguna falla en los calentadores.

Humo gris: los inconvenientes que pueden provocar el humo gris, son difícil de encontrar. Si se trata de un gris intenso, es probable que haya una falta de aire en la combustión, debido a algunas fallas en el sistema de inyección. El turbocompresor también podría ser el responsable.

Humo azul: si el humo tiene ese color, lo más probable es que el motor del auto está quemando algunas cantidades de aceite en lugar de nafta u otro combustible. Alguna junta del motor y hay que hacerla revisar con urgencia con el mécanico.