Qué significa colgar un pañuelo blanco en el auto y qué tenés que hacer si ves uno en la ruta

En primer lugar, es crucial reducir la velocidad de manera gradual tan pronto como se divise la señal a lo lejos. No se debe frenar bruscamente, ya que esto podría ocasionar un choque en cadena con quienes circulan detrás.

En segundo lugar, se debe mantener una distancia lateral prudente al pasar al lado del auto detenido. Si las condiciones de visibilidad son óptimas y el espacio en la banquina es amplio y seguro, el conductor puede evaluar detenerse a prestar colaboración.

Qué dice la ley de tránsito al respecto

Es fundamental recordar que este código informal no otorga ninguna prioridad de paso legal bajo las normativas de tránsito modernas. Solo los autos oficiales de emergencia (ambulancias, bomberos o patrulleros) con sus sirenas y balizas encendidas tienen derecho de paso exclusivo.

Asimismo, la tela blanca no reemplaza de ninguna manera la obligación de colocar los triángulos reflectantes reglamentarios ni de encender las luces de baliza del propio automóvil, así como tampoco evita multas o remolques si el vehículo quedó obstruyendo un sector peligroso de la calzada.