Entre varias de las señales improvisadas que pueden existir en la ruta, una de las más extendidas y llamativas es la colocación de un elemento de color claro en una ventanilla, algo que muchos conductores al día de hoy no entienden qué significa.
Qué significa colgar un pañuelo blanco en el auto y qué tenés que hacer si ves uno en la ruta
Si bien esta costumbre vial no está incorporada entre las leyes de tránsito, sirve para dar un mensaje a los demás autos. ¿Qué signfica?
Ver un trapo, pañuelo o toalla colgando de la ventana o del espejo retrovisor del auto funciona como una advertencia informal para comunicar una emergencia o un problema imprevisto. Esta práctica, avalada por las costumbres de conductores de diversas regiones, se utiliza principalmente bajo tres contextos críticos.
Qué significa colgar un pañuelo blanco en el auto
- Falla mecánica o avería: es el uso más común. El vehículo sufrió un desperfecto técnico severo (como una pinchadura de neumático, sobrecalentamiento del motor o un problema eléctrico) que le impide continuar circulando y lo obliga a detenerse a un costado de la calzada.
- Vehículo varado en busca de ayuda: en muchas ocasiones, el conductor se ve forzado a abandonar temporalmente el coche para caminar hacia una estación de servicio o un puesto policial. Dejar la tela blanca visible es una forma de avisar que el automóvil no fue abandonado deliberadamente.
- Emergencia médica: si uno de los ocupantes sufre un problema de salud repentino y grave, la tela blanca se utiliza para llamar la atención del resto de los automovilistas e incluso se agita en movimiento para solicitar que le cedan el paso de manera solidaria.
Cruzar un vehículo con este distintivo en plena ruta exige del resto de los conductores una actitud sumamente prudente, empática y responsable.
En primer lugar, es crucial reducir la velocidad de manera gradual tan pronto como se divise la señal a lo lejos. No se debe frenar bruscamente, ya que esto podría ocasionar un choque en cadena con quienes circulan detrás.
En segundo lugar, se debe mantener una distancia lateral prudente al pasar al lado del auto detenido. Si las condiciones de visibilidad son óptimas y el espacio en la banquina es amplio y seguro, el conductor puede evaluar detenerse a prestar colaboración.
Qué dice la ley de tránsito al respecto
Es fundamental recordar que este código informal no otorga ninguna prioridad de paso legal bajo las normativas de tránsito modernas. Solo los autos oficiales de emergencia (ambulancias, bomberos o patrulleros) con sus sirenas y balizas encendidas tienen derecho de paso exclusivo.
Asimismo, la tela blanca no reemplaza de ninguna manera la obligación de colocar los triángulos reflectantes reglamentarios ni de encender las luces de baliza del propio automóvil, así como tampoco evita multas o remolques si el vehículo quedó obstruyendo un sector peligroso de la calzada.