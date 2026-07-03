La DGE y la UNCuyo pospusieron el cierre del primer cuatrimestre para después de las vacaciones de invierno

El organismo aclaró que, una vez finalizado el receso invernal, comunicará a supervisores y directivos las indicaciones administrativas para completar el cierre del período y registrar las calificaciones correspondientes.

La prórroga alcanza únicamente al nivel primario, por lo que no modifica el cronograma previsto para las escuelas secundarias.

Los colegios de la UNCuyo también modificaron el calendario

Por su parte, la UNCuyo también resolvió reprogramar el cierre del primer período en sus establecimientos educativos.

A diferencia de la DGE, la medida alcanza a todos los colegios dependientes de la universidad y busca dar continuidad al proceso de evaluación luego de las jornadas suspendidas por las condiciones climáticas.

De este modo, tanto el sistema educativo provincial como el universitario ajustaron sus calendarios para evitar que las suspensiones de clases afectaran el desarrollo de las evaluaciones previstas antes del inicio de las vacaciones de invierno.

La suspensión total llegó a menos de una hora del ingreso a las escuelas

Los alumnos se enteraron que no había clases este jueves a las 6.49 de la mañana.

La decisión de prorrogar el cierre del primer período se produjo después de una semana marcada por cambios en el esquema de suspensión de clases debido a la ola polar. El miércoles, la DGE había dispuesto un cese parcial de la actividad en algunos departamentos. Para este jueves, a las 21 del miércoles, confirmó nuevamente una suspensión acotada que alcanzaba al Este, el Sur y las zonas de alta montaña.

Sin embargo, las bajas temperaturas se intensificaron durante la madrugada y alcanzaron a toda la provincia. Con registros bajo cero tanto en el Gran Mendoza como en el resto del territorio, la DGE modificó el alcance de la medida y, a las 6.49, anunció la suspensión total de las clases.

La decisión evitó que miles de alumnos y docentes debieran trasladarse en condiciones de frío extremo, pero también generó una fuerte polémica. Como el cambio se informó menos de una hora antes del ingreso al turno mañana, muchas familias ya habían organizado el traslado de sus hijos y cuestionaron el aviso de último momento. Las críticas se multiplicaron en redes sociales y luego tuvieron repercusión en distintos medios de comunicación.