¿Se suspenden las clases en el turno tarde del viernes 3 de julio por el frío polar en Mendoza?

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales de este viernes 3 de julio a raíz del pronóstico del tiempo que existe para Mendoza.
Las nevadas, lluvias, viento, neblina, el estado de los caminos y las temperaturas bajo cero llevaron a que la DGE tomara la decisión de suspender las clases por segundo día consecutivo, ya que para el jueves se había tomado la misma decisión.
Esta suspensión de clases presenciales, por ahora, rige solamente para el turno mañana en todas las escuelas de la provincia, sin exceptuar niveles, ni modalidades.
Pero, esta suspensión también trae el hecho de que no es total, ya que rige solamente para clases presenciales. En ese sentido, desde la DGE confirmaron que sí habrá actividad escolar de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Qué va a pasar con las clases del turno tarde
Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que la decisión sobre lo que ocurrirá con las clases en el turno tarde se definirá durante la mañana de este viernes, una vez que se tengan las recomendaciones de Defensa Civil y se hayan analizado las actualizaciones de los pronósticos del tiempo de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional.
Para evitar complicaciones, la idea es comunicar a las 11 si habrá, o no, suspensión de clases en el turno tarde para todas las modalidades y niveles. De hecho, también se ampliaría para el resto de los turnos la decisión que tome el órgano educativo.
En caso de que se suspendieran las clases presenciales (aunque con actividades virtuales), los alumnos recién deberán volver a clases presenciales el lunes 20 de julio, ya que este lunes 6 de julio comienzan las vacaciones de invierno y concluyen el viernes 17 de julio, según el calendario escolar 2026.