¿Se suspenden las clases en el turno tarde del viernes 3 de julio por el frío polar en Mendoza?

A las 11 se va a comunicar si hay otra suspensión de clases presenciales.

Pero, esta suspensión también trae el hecho de que no es total, ya que rige solamente para clases presenciales. En ese sentido, desde la DGE confirmaron que sí habrá actividad escolar de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Qué va a pasar con las clases del turno tarde

Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que la decisión sobre lo que ocurrirá con las clases en el turno tarde se definirá durante la mañana de este viernes, una vez que se tengan las recomendaciones de Defensa Civil y se hayan analizado las actualizaciones de los pronósticos del tiempo de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional.

Para evitar complicaciones, la idea es comunicar a las 11 si habrá, o no, suspensión de clases en el turno tarde para todas las modalidades y niveles. De hecho, también se ampliaría para el resto de los turnos la decisión que tome el órgano educativo.

En caso de que se suspendieran las clases presenciales (aunque con actividades virtuales), los alumnos recién deberán volver a clases presenciales el lunes 20 de julio, ya que este lunes 6 de julio comienzan las vacaciones de invierno y concluyen el viernes 17 de julio, según el calendario escolar 2026.