La demora en anunciar la suspensión de clases generó fuertes cuestionamientos a la DGE

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió la medida que tomó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. Foto: Gobierno de Mendoza

La explicación de Natalio Mema

Mema sostuvo que el Gobierno depende de los pronósticos meteorológicos para definir una medida de este tipo y que la información más precisa se obtiene a medida que se acerca el fenómeno.

"Tenemos un problema que es el que tienen todos los mendocinos en general: dependemos de pronósticos. Lamentablemente, si nosotros pudiésemos saber 5 o 10 días antes con exactitud qué va a pasar, sería más fácil para todos", afirmó.

El funcionario agregó que las decisiones oficiales afectan la organización de miles de familias y que, frente a fenómenos extremos, el Ejecutivo intenta actuar con la mayor certeza posible.

"Lamentablemente, como muchas veces pasa con el Zonda, la evaluación de la situación se da con un pronóstico más certero, y ese pronóstico más certero se da a medida que va llegando el día", explicó.

La ola de frío estaba pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional hace varios días. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

También confirmó que la DGE no cuenta con meteorólogos propios y que las decisiones se toman a partir de la información suministrada por la Dirección de Defensa Civil, encabezada por Daniel Burrieza.

Pese a esa explicación, el debate volvió a instalarse porque el Servicio Meteorológico Nacional había emitido desde el miércoles una alerta amarilla por frío extremo para toda Mendoza y distintos pronósticos anticipaban desde hacía varios días el ingreso de la masa de aire polar.

Mema reconoció que comunicar la suspensión con anticipación sería lo deseable: "Lo ideal es avisar antes y con tiempo. Tenemos el imponderable del pronóstico, depende de qué nos digan que va a pasar con el clima. Es una incertidumbre que tenemos todos, también nosotros", señaló.

El ministro también defendió la cautela del Gobierno al remarcar que la suspensión de clases tiene consecuencias que van más allá de la actividad escolar.

"La escuela significa mucho más que un día de clases. Es una persona que puede ir a trabajar, un chico que está llegando a un lugar donde come y donde, en muchos casos, tiene mejores condiciones de calefacción que su propia casa", sostuvo.

Qué reclamaron los usuarios

Las respuestas a la publicación oficial mostraron un fuerte malestar por el horario elegido para informar la suspensión.

Entre los mensajes más repetidos aparecieron cuestionamientos como: "Hace una semana se sabía cómo iba a estar el clima", "La suspensión me parece acertada, pero el problema es que siempre avisan a último momento", "Es una falta de respeto para los docentes y las familias suspender sobre el último minuto", "No se entiende por qué esta información no la dieron anoche para que la gente pudiera organizarse mejor" y "Muchos chicos y docentes ya estaban viajando cuando hicieron el anuncio".

Algunos de los 68 comentarios que recibió la DGE en el tardío anuncio en X de la suspensión de clases.

Otros usuarios pidieron que las autoridades anticiparan también la decisión para el turno tarde con el objetivo de que las familias pudieran reorganizar sus actividades con mayor previsibilidad. Este anuncio llegó a las 11 varias horas antes del ingreso de los chicos.

El pronóstico indica que este viernes también habrá temperaturas bajo cero

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará este viernes en el Gran Mendoza. Para la madrugada se espera una temperatura mínima de -1°C, mientras que la máxima alcanzaría los 6°C, en una jornada que se presentará mayormente nublada.

En este contexto, la Dirección General de Escuelas informó que a las 21 de este jueves dará a conocer si la suspensión de clases se mantendrá o no para el turno mañana del viernes. La decisión volverá a tomarse en función de las condiciones meteorológicas y de la información que aporten los organismos provinciales encargados del seguimiento del clima.

En el Sur las condiciones serán aún más extremas: en San Rafael, el SMN pronostica una mínima de -2°C y una máxima de 6°C, con neblina durante la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche.

En Malargüe, en tanto, se espera una de las jornadas más frías de la semana, con -7°C de mínima y 1°C de máxima, además de neblina en las primeras horas del día y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche.