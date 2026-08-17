Allasino multó con $1 millón y escrachó a un vecino de Luján que tiró basura en una zona prohibida

Al intendente de Luján, Esteban Allasino, no le tembló el pulso para multar con $1 millón al propietario de una camioneta VW Amarok al que se lo filmó cuando volcaba basura en un sector prohibido en una zona que la comuna realiza mejoras. Es la segunda contaminación que se descubre en ese lugar en menos de un mes.
Según contó el funcionario en sus redes, en donde escrachó al multado, el video le llegó el viernes por la tarde, luego de que una vecina advirtiera la situación y decidiera fotografiarlos.
En esas mismas imágenes que reprodujo Allasino en sus redes se ve a 2 hombres que llegan en la camioneta hasta un terreno de la calles Serrano y Paso, en la lateral norte de esta última arteria, antes de llegar al Acceso Sur. Sin más, se dedicaron a volcar basura.
"No lo puedo creer, estábamos trabajando proyectando rotondas y me llegan al Instagram fotos de una vecina mostrando a 2 hombres tirando basura en el mismo lugar de la otra vez. Ya lo hemos identificado a hombre de la (camioneta) Amarok, y para él también $1 millón de multa", confirmó el intendente lujanino.
Para eso aplicó sanciones previstas en el nuevo Código de Convivencia departamental. Allí, el artículo 18 establece que las faltas contravencionales pueden comprobarse "a través de cualquier medio electrónico o físico" aportado por "terceros denunciantes", como son fotos y videos.
En este video que posteó Allasino insiste una y otra vez que no puede creer lo que le muestran las imágenes, sobretodo por la impunidad con la que se manejaron los 2 hombres.
"No lo puedo creer, pasamos recién por ese lugar. Estamos en toda la calle Serrano poniendo los bolardos que los vecinos nos pidieron y esta gente... la verdad es que no lo puedo creer".
Segunda multa por tirar basura en menos de un mes
La indignación del intendente Esteban Allasino también se explica porque hace menos de un mes, se dio una situación similar en calle Paso de Luján, en donde un vecino contaminó la zona arrojando basura.
Fue precisamente el 20 de Julio cuando el intendente posteó un video en el que se ve a una máquina de la comuna que levanta basura que habían arrojado a un costado de calle Paso.
"Un contenedor vale $80.000 y la multa $1 millón, que cada uno piense después qué quiere hacer", remarcó Allasino en su posteo.
En aquel momento, gracias a la información que aportaron otros vecinos, se pudo dar con el que había tirado la basura y se avanzó con la aplicación de la multa.
En pocas palabras
- Intendente Allasino: multó con $1 millón a un vecino de Luján por tirar basura en zona prohibida.
- Video y Escrache: el funcionario compartió en redes sociales imágenes de dos hombres arrojando desechos en un terreno baldío.
- Precedente: es la segunda multa millonaria en menos de un mes por arrojar basura en la vía pública.