Allasino multó con $1 millón y escrachó a un vecino de Luján que tiró basura en una zona prohibida

"No lo puedo creer, estábamos trabajando proyectando rotondas y me llegan al Instagram fotos de una vecina mostrando a 2 hombres tirando basura en el mismo lugar de la otra vez. Ya lo hemos identificado a hombre de la (camioneta) Amarok, y para él también $1 millón de multa", confirmó el intendente lujanino.

Para eso aplicó sanciones previstas en el nuevo Código de Convivencia departamental. Allí, el artículo 18 establece que las faltas contravencionales pueden comprobarse "a través de cualquier medio electrónico o físico" aportado por "terceros denunciantes", como son fotos y videos.

La lateral de calle Paso en Luján es el lugar que eligieron dos vecinos para arrojar su basura. Ambos fueron multados por Esteban Allasino con $1 millón.

En este video que posteó Allasino insiste una y otra vez que no puede creer lo que le muestran las imágenes, sobretodo por la impunidad con la que se manejaron los 2 hombres.

"No lo puedo creer, pasamos recién por ese lugar. Estamos en toda la calle Serrano poniendo los bolardos que los vecinos nos pidieron y esta gente... la verdad es que no lo puedo creer".

Segunda multa por tirar basura en menos de un mes

La indignación del intendente Esteban Allasino también se explica porque hace menos de un mes, se dio una situación similar en calle Paso de Luján, en donde un vecino contaminó la zona arrojando basura.

Fue precisamente el 20 de Julio cuando el intendente posteó un video en el que se ve a una máquina de la comuna que levanta basura que habían arrojado a un costado de calle Paso.

"Un contenedor vale $80.000 y la multa $1 millón, que cada uno piense después qué quiere hacer", remarcó Allasino en su posteo.

En aquel momento, gracias a la información que aportaron otros vecinos, se pudo dar con el que había tirado la basura y se avanzó con la aplicación de la multa.