Milei celebró la decisión de un gigante petrolero de no participar en el proyecto extractivo en Malvinas

Qué anunció Halliburton sobre el proyecto en Malvinas

La empresa de servicios petroleros informó que mantuvo contactos con autoridades federales argentinas por su eventual intervención en Sea Lion.

De acuerdo con su comunicado, esas conversaciones abordaron la aplicación de la legislación penal y civil vigente, las nuevas normas pendientes y los requisitos relacionados con la habilitación para contratar. Después de describir esos intercambios, la compañía confirmó que no realizará trabajos en el proyecto.

El anuncio se refiere a la empresa y sus subsidiarias. No informa el cierre de una operación que Halliburton ya tuviera en marcha en el yacimiento ni supone, por sí solo, la cancelación de Sea Lion.

La Casa Rosada, en cambio, puso el acento en el resultado político y diplomático. En su comunicado, sostuvo que la decisión fue “producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería Argentina”.

El gobierno también anticipó que continuará utilizando herramientas legales, diplomáticas y administrativas contra emprendimientos desarrollados sin autorización argentina en los territorios y espacios marítimos cuya soberanía reclama el país.

El petróleo detrás de la disputa

Sea Lion se encuentra a unos 225 kilómetros al norte de las islas y fue descubierto en 2010. El proyecto tiene como protagonistas a la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

La magnitud del yacimiento explica parte del interés que despierta. Rockhopper informa una estimación de 1.700 millones de barriles de petróleo en el subsuelo. Esa cifra corresponde al crudo contenido en el depósito y no equivale a la cantidad que puede recuperarse mediante su explotación.

La ubicación de Sea Lion, cerca de Malvinas.

Esta infografía asistida con IA muestra quiénes son los inversores de Sea Lion.

La confirmación de Halliburton se conoció, además, después de que Milei presentara en septiembre un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina en Malvinas.

En ese contexto, el Presidente celebró la decisión de una de las grandes proveedoras internacionales de servicios petroleros. El alcance concreto del anuncio es que Sea Lion no tendrá a Halliburton ni a sus filiales entre las compañías que realizarán trabajos para el proyecto.