En un nuevo paso para endurecer la postura argentina frente a las actividades unilaterales británicas en el Atlántico Sur, el presidente Javier Milei instruyó formalmenteeste lunes a la Cancillería a accionar un arbitraje internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y emplazó al Reino Unido a suspender los proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Ahora Milei instruyó arbitrar ante la ONU por Malvinas y emplazó al Reino Unido por el petróleo
Paradoja diplomática: la apelación al organismo multilateral se da a pocos días de que el presidente calificara a la ONU de "inútil" y "llena de parásitos"
La medida gubernamental busca frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, situado en la cuenca norte del archipiélago y desarrollado bajo licencias británicas que la administración nacional considera "ilegales e ilegítimas". A través del cuerpo diplomático, la Casa Rosada otorgó un plazo perentorio a Londres para entablar una instancia de diálogo bajo los parámetros de las resoluciones de la ONU y suspender los avances extractivos.
El reclamo técnico-legal se fundamenta en la violación de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual prohíbe a ambas partes introducir modificaciones unilaterales en la zona en disputa mientras el diferendo de soberanía no sea resuelto por vías pacíficas.
Contraste diplomático y duras críticas a la ONU
La decisión de acudir a la sede de Nueva York genera un llamativo contraste político. Días atrás, durante su intervención ante la propia Asamblea General, Javier Milei dedicó duras palabras al organismo internacional, al que tildó de "inútil" y "lleno de parásitos", acusándolo de haber perdido su rumbo original, de ser incapaz de prevenir conflictos globales y de "mirar para otro lado" frente a la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas.
Pese a ese cuestionamiento público a las capacidades de Naciones Unidas, el Gobierno resolvió utilizar las herramientas jurídicas del propio sistema multilateral para llevar al Reino Unido a una mesa de arbitraje o forzar un pronunciamiento internacional sobre las operaciones petroleras offshore en las islas.
La respuesta desde Londres no se hizo esperar: tras las declaraciones en la cumbre internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y autoridades de las islas ratificaron que continuarán respaldando los proyectos energéticos en la zona, argumentando la "autodeterminación" de los habitantes del archipiélago y considerando las medidas sancionatorias argentinas como un ejercicio "extraterritorial e inaceptable".
Con este emplazamiento formal, la gestión de Milei vuelve a subir la tensión en la agenda bilateral con el Reino Unido, combinando una retórica crítica del multilateralismo con el uso de los canales diplomáticos para frenar la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
En pocas palabras
- Javier Milei: instruyó a Cancillería a iniciar un arbitraje ante la ONU.
- Reino Unido: emplazado a suspender proyectos petroleros en Malvinas.
- Contraste: pese a críticas a la ONU, se usará el organismo multilateral para el reclamo.