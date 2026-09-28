Ahora Milei instruyó arbitrar ante la ONU por Malvinas y emplazó al Reino Unido por el petróleo

Contraste diplomático y duras críticas a la ONU

La decisión de acudir a la sede de Nueva York genera un llamativo contraste político. Días atrás, durante su intervención ante la propia Asamblea General, Javier Milei dedicó duras palabras al organismo internacional, al que tildó de "inútil" y "lleno de parásitos", acusándolo de haber perdido su rumbo original, de ser incapaz de prevenir conflictos globales y de "mirar para otro lado" frente a la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas.

Pese a ese cuestionamiento público a las capacidades de Naciones Unidas, el Gobierno resolvió utilizar las herramientas jurídicas del propio sistema multilateral para llevar al Reino Unido a una mesa de arbitraje o forzar un pronunciamiento internacional sobre las operaciones petroleras offshore en las islas.

La respuesta desde Londres no se hizo esperar: tras las declaraciones en la cumbre internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y autoridades de las islas ratificaron que continuarán respaldando los proyectos energéticos en la zona, argumentando la "autodeterminación" de los habitantes del archipiélago y considerando las medidas sancionatorias argentinas como un ejercicio "extraterritorial e inaceptable".

Con este emplazamiento formal, la gestión de Milei vuelve a subir la tensión en la agenda bilateral con el Reino Unido, combinando una retórica crítica del multilateralismo con el uso de los canales diplomáticos para frenar la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.