Janina Ortiz quedó a un paso de ser expulsada de su banca en la Legislatura y ya tiene reemplazante

También acumula otro registro inédito: solo ejerció como diputada 110 días y lleva 916 días suspendida.

Si fuese condenada y Janina Ortiz no renunciara a su banca, Lombardi sólo necesitará incorporar la sentencia y pedir un despacho de la Comisión de Derechos y Garantías para que la expulsión se trate en el recinto de la Cámara de Diputados. Para aprobarse necesitarían el aval de dos tercios de los 47 diputados.

Hay una candidata del PRO que ya se mide el traje de diputada

Si Janina Ortiz renuncia o si es expulsada de la Legislatura, su banca deberá ser cubierta por quien la sucedió en la lista de la desaparecida Unión Mendocina en las elecciones del 2023 por el Primer Distrito Electoral. En esos comicios lograron entrar a la Legislatura el diputado Jorge Difonso y Ortiz.

Janina Ortiz fue suspendida el 27 de marzo del 2024 y ahora podría ser expulsada, luego de que se conozca la sentencia por los hechos de corrupción que admitió haber cometido.

Y quien la seguía a ella en la lista fue el fallecido José Caviglia, ex presidente del Partido Libertario, que murió el 1 de noviembre del 2025. Detrás de él aparecía en esa boleta de ese frente electoral la abogada y dirigente del PRO Maria Belén Castillo.

La letrada ya había reclamado esa banca tiempo en marzo del año pasado, cuando casi se cumplía un año de la suspensión de Janina Ortiz.

La abogada y dirigente del PRO, María Belén Castillo, es quien debería reemplazarla en su banca de la Cámara de Diputados.

"Esto es de una gravedad institucional tremenda, más allá de los nombres es inconcebible que la Cámara de Diputados sesione de manera indeterminada con 47 diputados cuando en verdad son 48. Eso no sólo viola la Constitución Provincial, si no que vulnera la representación del pueblo", marcó Castillo en su momento y denunció penalmente al mismo Presidente de la Cámara de Diputados.

Ahora si la renuncia o la expulsión avanzan, el mismo Lombardi debería iniciar el proceso de recambio. Para eso debería pedirle a la Secretaría Electoral que confirme que María Belén Castillo es a quien le tocaría asumir, y la candidata debería presentar una serie de documentación para ser habilitada a asumir, como son sus antecedentes penales y un libre de deuda.

Luego de ese trámite Castillo, una dirigente que le responde políticamente al diputado nacional libertario Álvaro Martínez, estaría en condiciones de asumir como diputada provincial.

Un senadora provincial que renunció por usar viáticos de manera irregular

Si bien Janina Ortiz podría ser expulsada, tiene previamente la opción de renunciar a su banca, como ya lo hicieron dos legisladores antes que ella.

El primero data de la década del 90 cuando el ex senador provincial del Partido Demócrata, Federico Leal Serú, renunció a su banca tras ser juzgado por una denuncia de corrupción vinculada al ejercicio de sus funciones legislativas.

El otro fue el de la ex senadora Esther Beatriz Pedernera (PJ), quien fue imputada en el 2006 por el delito de fraude al Estado luego de comprobarse que utilizó de forma irregular los viáticos que tienen asignados los legisladores.