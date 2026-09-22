Una jueza confirmó que Daniel Orozco y Janina Ortiz deben ser juzgados por corrupción

Daniel Orozco y el escándalo de las cooperativas truchas en Las Heras

La investigación comenzó en 2023 y estuvo a cargo del fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Investigativa de Delitos Económicos, quien la clausuró y elevó a juicio oral y público hace poco más de un año.

Sobre Janina Ortiz -fue suspendida por la Legislatura provincial para que afronte el proceso penal-; y Adrián Alejandro Pérez recayó además la utilización de documento público falso en concurso real con peculado en por lo menos 10 hechos.

También va a juicio por peculado Janina Ortiz, esposa de Daniel Orozco y suspendida legisladora provincial por el demarchismo.

Daniel Orozco, quien fue intendente de Las Heras entre 2015 y 2023, fue sindicado como quien dio la orden de montar toda la operación.

El perjuicio económico contra la Municipalidad de Las Heras, según la investigación del fiscal Juan Ticheli, fue de $35.511.386,14 por dinero girado entre 2021 y 2023.

Para los investigadores, los entonces funcionarios políticos y de carrera lasherinos se valieron de la cooperativa “fantasma” Manos a la obra, que no funcionaba, para facturarle y cobrarle a la Municipalidad de Las Heras por trabajos que no se hicieron.

Dos carreras políticas truncas

El escándalo de las cooperativas truchas en Las Heras jaqueó la carrera política de Daniel Orozco y de su esposa, Janina Ortiz.

El ex intendente radical se volcó al demarchismo y logró que Janina Ortiz fuera electa diputada provincial. Sin embargo, nunca pudo ejercer porque la Legislatura la suspendió para que fuera sometida al proceso penal en Delitos Económicos.

Todo el caso de las cooperativas truchas de Las Heras estuvo signado por una increíble cantidad de presentaciones judiciales que, más allá de la legitimidad, derivaron en el alargamiento de los plazos investigativos y decisorios.

También hubo picotazos políticos entre Daniel Orozco, Janina Ortiz y el Gobierno provincial.