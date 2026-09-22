La jueza Dolores Ramón, del Tribunal Penal Colegiado 1, confirmó que Daniel Orozco, Janina Ortiz, y otros ex funcionarios de la Municipalidad de Las Heras deben ser juzgados por el delito de peculado en el caso de las cooperativas de trabajo truchas.
Una jueza confirmó que Daniel Orozco y Janina Ortiz deben ser juzgados por corrupción
Daniel Orozco, Janina Ortiz y otras personas ligadas a la comuna de Las Heras van a juicio por el traspaso de $35 millones a la cooperativa Manos a la obra
El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz -ex funcionaria y suspendida legisladora provincial- y los demás acusados están en la mira por la utilización de $35 millones de las arcas públicas que fueron entregadas a la cooperativa trucha "Manos a la obra".
Otro de los imputados es el changarín Adrián Alejandro Pérez, que figuraba como presidente de la cooperativa Manos a la Obra.
Daniel Orozco y el escándalo de las cooperativas truchas en Las Heras
La investigación comenzó en 2023 y estuvo a cargo del fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Investigativa de Delitos Económicos, quien la clausuró y elevó a juicio oral y público hace poco más de un año.
Sobre Janina Ortiz -fue suspendida por la Legislatura provincial para que afronte el proceso penal-; y Adrián Alejandro Pérez recayó además la utilización de documento público falso en concurso real con peculado en por lo menos 10 hechos.
Daniel Orozco, quien fue intendente de Las Heras entre 2015 y 2023, fue sindicado como quien dio la orden de montar toda la operación.
El perjuicio económico contra la Municipalidad de Las Heras, según la investigación del fiscal Juan Ticheli, fue de $35.511.386,14 por dinero girado entre 2021 y 2023.
Para los investigadores, los entonces funcionarios políticos y de carrera lasherinos se valieron de la cooperativa “fantasma” Manos a la obra, que no funcionaba, para facturarle y cobrarle a la Municipalidad de Las Heras por trabajos que no se hicieron.
Dos carreras políticas truncas
El escándalo de las cooperativas truchas en Las Heras jaqueó la carrera política de Daniel Orozco y de su esposa, Janina Ortiz.
El ex intendente radical se volcó al demarchismo y logró que Janina Ortiz fuera electa diputada provincial. Sin embargo, nunca pudo ejercer porque la Legislatura la suspendió para que fuera sometida al proceso penal en Delitos Económicos.
Todo el caso de las cooperativas truchas de Las Heras estuvo signado por una increíble cantidad de presentaciones judiciales que, más allá de la legitimidad, derivaron en el alargamiento de los plazos investigativos y decisorios.
También hubo picotazos políticos entre Daniel Orozco, Janina Ortiz y el Gobierno provincial.
En pocas palabras
- Juicio por corrupción: confirmado el juicio contra Daniel Orozco y Janina Ortiz por peculado.
- Monto investigado: se investiga el traspaso irregular de $35 millones a cooperativas.
- Imputación: el fiscal Juan Ticheli elevó a juicio la causa por fraude en Las Heras.