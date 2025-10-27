Daniel Orozco zafó de la citación a juicio por el escándalo de las cooperativas por $35 millones

Conferencia noviembre Daniel Orozco- Las Heras (2).jpeg Daniel Orozco, complicado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Daniel Orozco, complicado en el caso de las cooperativas de Las Heras

A mediados de julio, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos clausuró hace la investigación que tiene a Daniel Orozco como principal sospechoso del delito de peculado en el caso de las cooperativas fantasma de Las Heras y tramitó la citación a juicio oral y público.

Entre otros implicados figuran: Janina Ortiz, esposa de Daniel Orozco, ex funcionaria de Las Heras y suspendida diputada provincial por el demarchismo, y el ex funcionario municipal Osvaldo Oyhenart.

En las últimas semanas y mientras iniciaba un nuevo desafío electoral como parte de Protectora y con la pretensión de acceder a una banca en el Senado provincial, el ex intendente se opuso a la citación a juicio tramitada por el fiscal Juan Ticheli, lo que derivó en la audiencia prevista para este lunes a las 11 en la sala 14 del Polo Judicial.

Durante la misma, la jueza Dolores Ramón debía escuchar los argumentos de las partes y resolver si el planteo de Orozco era -o no- procedente. Pero la suspensión por la licencia de la magistrada obligará a reprogramarla.

En agosto, la Suprema Corte de Justicia había dejado sin efecto una multa de $570.000 fijada por el Tribunal de Cuentas contra Daniel Orozco.

Idéntica decisión también había beneficiado al ex funcionario municipal Osvaldo Oyhenart.