Dólar en vivo: a cuánto cotiza, repercusiones y las decisiones en el gobierno de Milei

El escenario financiero tras el contundente triunfo del gobierno de Milei en las elecciones legislativas

Confirmada la victoria en las elecciones legislativas 2025, empieza a despejarse el camino para el gobierno de Javier Milei, que afrontará la semana con menos presiones acerca del tipo de cambio. Eso significa más aire para el régimen de bandas cambiarias en las que se mueve el dólar oficial.

En la previa a las elecciones, los analistas avizoraban tres escenarios posibles para el futuro del dólar: uno derivado de un resultado favorable para el Gobierno, otro con una fuerte caída de La Libertad Avanza (LLA), y uno intermedio.

El primero de ellos le podría dar aire al equipo económico para continuar con el régimen de bandas sin tanta presión por el lado de la demanda. Resta dilucidar un interrogante: qué pasará con las tenencias en dólares que crecieron en el último tiempo en medio de la volatilidad cambiaria y la incertidumbre sobre los resultados de los comicios.

Lo cierto es que estas elecciones llegaron con un nivel de dolarización inédito: se estima que oscila entre los U$S 25 mil millones y U$S30 mil millones.

Para tomar dimensión de su magnitud, equivale a casi la mitad de todo el M2, la masa monetaria que comprende todo el dinero en efectivo, depósitos a la vista, plazo fijo, bonos y otros activos. Ese nivel de exposición en dólares es, para los expertos, sólo comparable al de las elecciones 2019.

"Todo eso se va a revertir, seguramente a partir de mañana. Tendremos un dólar en baja, activos de la Argentina subiendo, los ahorros que se fueron volviendo, lo cual va a hacer caer el valor del tipo de cambio", auguró Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso.