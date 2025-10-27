El piloto Noah Dettwiler sigue en grave estado tras el duro accidente de Moto3

Su padre Andy dijo que su hijo afrontó “múltiples paros cardíacos” luego de la colisión en pleno circuito que lo obligó a someterse a varias cirugías de urgencia en un hospital de Kuala Lumpur.

El español José Antonio Rueda intentó avanzar por afuera en una de las curvas del circuito, pero perdió el control de su moto y chocó la rueda trasera de Dettwiler, lo que causó que con el impacto quedara acostado boca abajo sobre el vehículo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1982416659139953065&partner=&hide_thread=false Un accidente que da miedo



José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron un extraño e impactante choque durante la vuelta previa del #Moto3 en Malasia.#MalasyanGPpic.twitter.com/TrFBd0ktY8 — Carburando (@CarburandoTV) October 26, 2025

Luego el suizo cayó a toda velocidad de su moto y fue arrastrado a lo ancho del pavimento hasta que salió hacia la tierra en lo que fue uno de los accidentes más terribles del año en la categoría.

El motociclista suizo de 20 años quedó inmóvil en el asfalto tras el impacto, mientras los efectivos médicos y las ambulancias del campeonato llegaban rápidamente hasta el sitio del accidente. Las motos de ambos pilotos quedaron completamente destrozadas.

Mientras que el español de 19 años también fue trasladado a un centro médico tras la colisión.

Por la magnitud del suceso, las carreras posteriores en Sepang sufrieron retrasos y la preocupación invadió al paddock y a los aficionados de MotoGP.