Inicio Ovación Polideportivo motociclismo
Ocurrió en Malasia

El piloto Noah Dettwiler sigue en grave estado tras el duro accidente de Moto3

Noah Dettwiler está grave tras sufrir un complicado accidente durante el Gran Premio de Malasia por el Campeonato de Moto 3,

Por UNO
El piloto Noah Dettwiler está en grave estado.

El piloto Noah Dettwiler está en grave estado.

Noah Dettwiler sigue en grave estado. El piloto suizo tuvo un tremendo accidente este domingo -fue embestido por el campeón del mundo José Antonio Rueda- durante el Gran Premio de Malasia por el Campeonato de Moto 3, algo que produjo una enorme conmoción en este deporte a nivel mundial.

Dettwiler fue arrastrado por la pista, y sufrió varias cirugías, tras las cuales los médicos informaron que su condición es estable pero aún crítica.

noah-dettwiler-accidente-moto3-1
Noah Dettwiler sufri&oacute; un tremendo accidente.

Noah Dettwiler sufrió un tremendo accidente.

Cómo está Dettwiler tras el accidente que conmocionó al motociclismo mundial

El equipo CIP Green Power dio detalles sobre el estado de Dettwiler tras ser operado varias veces de manera exitosa. Los médicos aseguraron que sigue en estado crítico.

Su padre Andy dijo que su hijo afrontó “múltiples paros cardíacos” luego de la colisión en pleno circuito que lo obligó a someterse a varias cirugías de urgencia en un hospital de Kuala Lumpur.

El español José Antonio Rueda intentó avanzar por afuera en una de las curvas del circuito, pero perdió el control de su moto y chocó la rueda trasera de Dettwiler, lo que causó que con el impacto quedara acostado boca abajo sobre el vehículo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1982416659139953065&partner=&hide_thread=false

Luego el suizo cayó a toda velocidad de su moto y fue arrastrado a lo ancho del pavimento hasta que salió hacia la tierra en lo que fue uno de los accidentes más terribles del año en la categoría.

El motociclista suizo de 20 años quedó inmóvil en el asfalto tras el impacto, mientras los efectivos médicos y las ambulancias del campeonato llegaban rápidamente hasta el sitio del accidente. Las motos de ambos pilotos quedaron completamente destrozadas.

Mientras que el español de 19 años también fue trasladado a un centro médico tras la colisión.

Por la magnitud del suceso, las carreras posteriores en Sepang sufrieron retrasos y la preocupación invadió al paddock y a los aficionados de MotoGP.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas