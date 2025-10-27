Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: se definió la fecha de la final de la Copa Argentina

En ese histórico partido fue figura el arquero azul Ezequiel Centurión justamente ex jugador del Millonario.

El equipo orientado por Alfredo Berti podría clasificarse a la Copa Libertadores si le gana la final al equipo de La Paternal, algo que sería de una gran valía para su gente.

Para llegar a esa instancia, el Azul del Parque dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

La Lepra está a 90 minutos de hacer historia y ya sus seguidores se ilusionan con ganar la copa.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

La Lepra debe visitar a Aldosivi de Mar del Plata, en el José María Minella, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido se jugará el sábado 1 de noviembre a las 14.45 en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.

