Fútbol

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: se definió la fecha de la final de la Copa Argentina

Se definió la fecha de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Gustavo Privitera
Independiente Rivadavia ya sabe cuándo jugará la gran final.

Finalmente se definió la fecha de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este lunes el partido decisivo entre la Lepra y el Bicho será el miércoles 5 de noviembre en hora y estadio a confirmar.

El estadio La Pedrera de San Luis, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero serían las alternativas para albergar el partido decisivo, pero todavía no hay nada confirmado al respecto.

sebastian-villa-independiente-rivadavia
El capit&aacute;n Sebasti&aacute;n Villa es otra de las figuras de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia buscará un título inédito para el fútbol mendocino

La Lepra, que viene de eliminar a River al imponerse 4 a 3 por penales en la semifinal tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario, irá en busca de un título inédito para el fútbol local, que necesita de un logro de esa trascendencia.

En ese histórico partido fue figura el arquero azul Ezequiel Centurión justamente ex jugador del Millonario.

afa-final-copa-argentina-tuit

El equipo orientado por Alfredo Berti podría clasificarse a la Copa Libertadores si le gana la final al equipo de La Paternal, algo que sería de una gran valía para su gente.

Para llegar a esa instancia, el Azul del Parque dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

La Lepra está a 90 minutos de hacer historia y ya sus seguidores se ilusionan con ganar la copa.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

La Lepra debe visitar a Aldosivi de Mar del Plata, en el José María Minella, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido se jugará el sábado 1 de noviembre a las 14.45 en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Nota en elaboración.

