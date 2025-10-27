La opción de Independiente Rivadavia para clasificar a Libertadores sin ganar la Copa Argentina

sebastian-villa-independiente-rivadavia-1

Pasando en limpio, Argentina tiene seis plazas para la Copa Libertadores 2026: Además de Platense (campeón del Apertura), Rosario Central (mejor de la Anual) y Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia (campeón de Copa Argentina), el ganador del Torneo Clausura dirá presente en la fase de grupos de la Libertadores. Así, resta sentenciar otros dos representantes provenientes de la Tabla Anual: el segundo, actualmente River, y el tercero, en este momento el Bicho, que empezará su camino en la Fase 2.

¿Si el Bicho se mete a la Libertadores por la Tabla Anual, liberará cupo en caso de ganar la Copa Argentina o el clasificado será Independiente Rivadavia? La Lepra se meterá en la Copa Libertadores siendo subcampeón solo si el conjunto de La Paternal es campeón del Clausura; si no es el caso, el cupo extra será para la los equipos del acumulado, es decir, el tercero irá directo a los grupos y el cuarto será el que juegue la fase previa.