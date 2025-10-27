Kevin De Bruyne se lesionó al patear un penal en la Serie A: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Sin embargo, las miradas se quedaron con el gol y lesión del jugador belga ya que en el minuto 33 se hizo cargo del penal que, aunque terminó en el fondo de la red, también significó la lesión del ex Manchester City.

Al realizar la ejecución de la pena máxima el número 11 no alcanzó a celebrar el gol ya que se mostró visiblemente molesto por un dolor en su pierna derecha lo que despertó la preocupación de sus compañeros.

Aunque logró permanecer unos minutos en el campo de juego, finalmente fue reemplazado cuatro minutos después.

Cuánto tiempo estará Kevin De Bruyne fuera de las canchas

El parte médico del conjunto napolitano informó que el jugador de 34 años surfió "una lesión de alto grado en el bíceps femoral derecho" y aunque no confirmaron cuánto tiempo llevará su recuperación el panorama es desalentador.

Según medios italianos, Kevin De Bruyne ya comenzó su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del Napoli. Sin embargo, se estima que demandará al menos tres meses, por lo que no volvería a jugar en lo que resta del año.

Esto representa una baja importante tanto para el equipo italiano como para la selección de Bélgica, que aún no tiene garantizada su clasificación al Mundial 2026.