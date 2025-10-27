Inicio Ovación Fútbol Kevin De Bruyne
Insólito

Kevin De Bruyne se lesionó al patear un penal en la Serie A: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El Napoli llegó a la cima de la Serie A, pero sufrió la lesión de Kevin De Bruyne quien se lesionó al convertir un penal

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kevin De Bruyne sufrió una insólita lesión.

Kevin De Bruyne sufrió una insólita lesión.

El Napoli llegó a la cima luego de vencer por 3 a 1 al Inter en la fecha 8 de la Serie A. Con 18 puntos comparte la punta con la Roma ( venció al Sassuolo por 1 a 0 con gol de Dybala), pero la alegría del triunfo quedó opacada por la lesión que sufrió Kevin De Bruyne.

Para colmo, se trata de una lesión insólita ya que el mediocampista belga abrió el marcador desde los 12 pasos y fue en ese momento cuando sintió un dolor que, finalmente, culminó con su sustitución.

Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne sali&oacute; sustituido al lesionarse al ejecutar el penal.

Kevin De Bruyne salió sustituido al lesionarse al ejecutar el penal.

Kevin De Bruyne se lesionó al patear un penal en la Serie A

El encuentro era más que trascendental ya que el Napoli y el Inter tenían 15 puntos y quien ganara se iba a quedar con la punta de la Serie A. Finalmente el dueño de casa se impuso con goles de Kevin De Bruyne, Scott McTominay y Frank Anguissa mientras que transitoriamente había empatado Hakan Calhanoglu.

Sin embargo, las miradas se quedaron con el gol y lesión del jugador belga ya que en el minuto 33 se hizo cargo del penal que, aunque terminó en el fondo de la red, también significó la lesión del ex Manchester City.

Embed

Al realizar la ejecución de la pena máxima el número 11 no alcanzó a celebrar el gol ya que se mostró visiblemente molesto por un dolor en su pierna derecha lo que despertó la preocupación de sus compañeros.

Aunque logró permanecer unos minutos en el campo de juego, finalmente fue reemplazado cuatro minutos después.

Kevin De Bruyne - Lesión2

Cuánto tiempo estará Kevin De Bruyne fuera de las canchas

El parte médico del conjunto napolitano informó que el jugador de 34 años surfió "una lesión de alto grado en el bíceps femoral derecho" y aunque no confirmaron cuánto tiempo llevará su recuperación el panorama es desalentador.

Según medios italianos, Kevin De Bruyne ya comenzó su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del Napoli. Sin embargo, se estima que demandará al menos tres meses, por lo que no volvería a jugar en lo que resta del año.

Esto representa una baja importante tanto para el equipo italiano como para la selección de Bélgica, que aún no tiene garantizada su clasificación al Mundial 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas