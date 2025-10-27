VIDEO: el brutal golpe a Merentiel por el que todo Boca pidió expulsión vs Barracas Central

Sucede que Miguel Merentiel recibió un golpe por la espalda y sin pelota por parte del defensor Barrios, y quedó tendido en el suelo. Todo Boca reclamó roja al defensor de Barracas por agresión.

El golpe a Merentiel por el que Boca reclamó roja frente a Barracas

Pese al claro golpe, el árbitro del partido, Nicolás Lamolina, decidió sancionar al defensor con amarilla. Lo que llamó la atención es que tampoco nadie lo llamó del VAR.