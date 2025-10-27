VIDEO: el brutal golpe a Merentiel por el que todo Boca pidió expulsión vs Barracas Central

Boca se enfrenta a Barracas Central en un partido clave, que quedó pendiente ante el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo. Nada más comenzado el partido en la cancha del Guapo, hay una jugada polémica.
Nada más comenzado el partido en la cancha del Guapo, Miguel Merentiel sufrió una agresión que el árbitro solo sancionó con amarilla
Boca se enfrenta a Barracas Central en un partido clave, que quedó pendiente ante el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo. Nada más comenzado el partido en la cancha del Guapo, hay una jugada polémica.
Sucede que Miguel Merentiel recibió un golpe por la espalda y sin pelota por parte del defensor Barrios, y quedó tendido en el suelo. Todo Boca reclamó roja al defensor de Barracas por agresión.
Pese al claro golpe, el árbitro del partido, Nicolás Lamolina, decidió sancionar al defensor con amarilla. Lo que llamó la atención es que tampoco nadie lo llamó del VAR.
Pese a la polémica, los hinchas de Boca respiraron aliviados minutos después de esta jugada, ya que fue expulsado Iván Tapia. El capitán del equipo local había sido amonestado por discutir con Leandro Paredes, quien también fue sancionado, y se pierde el próximo partido frente a Estudiantes.
El propio Paredes simuló una falta contra el ex San Lorenzó, el árbitro se equivocó nuevamente y lo sancionó con otra tarjeta amarilla. Desde los 14', Barracas Central juega con uno menos.