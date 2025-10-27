De lo más visto de Netflix: el estreno que da la vuelta al mundo y nadie esperaba

El elixir de la inmortalidad es una película indonesia que llegó para destronar a todas las entregas de terror y suspenso este 2025 y ya está dando muestras de ello en el ranking de las más vistas, ya que este 27 de octubre, se encuentra en la tercera posición en Netflix Argentina.

La historia de una familia que debe batallar contra una horda de zombies, es la medida perfecta para los usuarios de Netflix que buscan películas de terror en la cartelera.