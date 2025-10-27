Como para terminar el mes de octubre de 2025, la plataforma de Netflix introdujo a su catálogo una película para comerse las uñas. Se trata de El elixir de la inmortalidad, destacada producción que arrasa entre todas las series y películas.
De lo más visto de Netflix: el estreno que da la vuelta al mundo y nadie esperaba
Esta bomba de Netflix la está rompiendo en calidad de gran estreno del 2025, arrasando entre todas las series y películas
El elixir de la inmortalidad es una película indonesia que llegó para destronar a todas las entregas de terror y suspenso este 2025 y ya está dando muestras de ello en el ranking de las más vistas, ya que este 27 de octubre, se encuentra en la tercera posición en Netflix Argentina.
La historia de una familia que debe batallar contra una horda de zombies, es la medida perfecta para los usuarios de Netflix que buscan películas de terror en la cartelera.
Los que ya vieron esta película, destacan los espectaculares efectos visuales, como así también el actuar de los zombies, muy estremecedores.
El estreno de la película, dirigida por Kimo Stamboel y escrita por Agarrar Karim, fue el 24 de octubre de 2025, con una duración de casi 2 horas.
Netflix: de qué trata la película El elixir de la inmortalidad
La nueva película que llegó a Netflix entretiene con una trama que tiene como protagonista a una familia disfuncional, que administra un negocio de hierbas medicinales. El problema mayor surge cuando el propietario de la empresa intenta innovar elaborando una poción extraña, que termina desencadenando un brote zombie. Para poder sobrevivir, esta familia deberá limar asperezas.
Reparto de El elixir de la inmortalidad, película de Netflix
- Mikha Tambayong (Kenes)
- Eva Celia (Karina)
- Donny Damara (Sadimin)
- Marthino Lio (Bambang)
- Dimas Anggara (Rudi)
Tráiler de El elixir de la inmortalidad, película de Netflix
Dónde ver la película El elixir de la inmortalidad, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El elixir de la inmortalidad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The elixir se puede ver en Netflix.
- España: la película El elixir de la inmortalidad se puede ver en Netflix.