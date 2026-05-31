La plataforma de series y películas de Netflix tiene un sinfín de planes para el fin de semana. Una de sus producciones ideales para maratonear es Misa de medianoche, un drama de terror dirigido por Mike Flanagan que arrasa en el catálogo.
¿Buscás un plan de terror? Esta serie de Netflix de 7 capítulos es ideal para maratonear
¿Buscás un plan de terror en Netflix? Esta serie es ideal para maratonear este domingo sin despegarte de la pantalla
Misa de medianoche es un drama de misterio del creador de La Caída de la Casa Usher y La Maldición de Hill House que tiene un reparto estelar, encabezado por Zach Gilford y Kate Siegel.
Según el crítico Diego Batlle de Otros Cines, "Flanagan filmó la historia que tenía ganas de hacer con el ritmo, los climas y los temas que quiso. Con sus desniveles, caprichos y arbitrariedades, sí, pero también con su impronta, su sello, su estilo y sus obsesiones. Una verdadera serie de autor”.
Netflix: tráiler de la serie Misa de medianoche
Netflix: qué pasa en la serie Misa de medianose
La sinopsis oficial sobre Misa de medianoche versa: “En esta serie de terror, una comunidad aislada parece experimentar una ola de milagros tras la llegada de un sacerdote misterioso”.
La historia de Netflix transcurre en un pueblo de muy pocos habitantes que se ubica en una isla a la que solo se puede arribar en bote o ferry. Al lugar, ha llegado un sacerdote con la misión de reemplazar temporalmente a un cura que ha salido de viaje por un tiempo.
La asistencia a la iglesia ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, hasta que todo cambia cuando una niña paralizada de la cintura para abajo vuelve a caminar. Este supuesto “milagro” atrae nuevamente a los vecinos a las reuniones religiosas. Sin embargo, detrás de este hecho impactante se esconde un motivo mucho más oscuro.
Reparto de Misa de medianoche, la serie de Netflix
- Zach Gilford como Riley Flynn
- Kate Siegel como Erin Greene
- Hamish Linklater como Father Paul Hill
- Henry Thomas como Ed Flynn
- Kristin Lehman como Annie Flynn
- Samantha Sloyan como Bev Keane
- Igby Rigney como Warren Flynn
Dónde ver la serie Misa de medianoche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Misa de medianoche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Misa de medianoche se puede ver en Netflix.
- España: la serie Misa de medianoche está disponible en Netflix.