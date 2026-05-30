Netflix suma a su catálogo la aclamada película de Saoirse Ronan que se llevó un Oscar

Estamos hablando de la película Mujercitas, que ganó el Oscar a Mejor vestuario. Dirigida por Greta Gerwig, es una adaptación del clásico de Louisa May Alcott que está protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Timothée Chalamet.

La prensa internacional brindó críticas positivas a Mujercitas, disponible en Netflix. "Con el aporte de un elenco en su mayoría prodigioso y una apuesta que moderniza el relato sin jamás traicionarlo, Gerwig construye una película que se disfruta y se agradece en buena parte de su desarrollo", sentenció Diego Batlle de Otros Cines.