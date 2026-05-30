La plataforma de series y películas de Netflix estrenó, el 27 de marzo de 2026, una producción dramática que cuenta con un elenco extraordinario y una trama atrapante. Además, fue nominada a 6 Premios Oscar.
Netflix suma a su catálogo la aclamada película de Saoirse Ronan que se llevó un Oscar
Saoirse Ronan es la protagonista de este drama de Netflix que arrasa entre las series y películas de época
Estamos hablando de la película Mujercitas, que ganó el Oscar a Mejor vestuario. Dirigida por Greta Gerwig, es una adaptación del clásico de Louisa May Alcott que está protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Timothée Chalamet.
La prensa internacional brindó críticas positivas a Mujercitas, disponible en Netflix. "Con el aporte de un elenco en su mayoría prodigioso y una apuesta que moderniza el relato sin jamás traicionarlo, Gerwig construye una película que se disfruta y se agradece en buena parte de su desarrollo", sentenció Diego Batlle de Otros Cines.
Mientras tanto, Diego Lerer de Micropsia Cine declaró: "En esta nueva adaptación del clásico literario de Louisa May Alcott, la directora de 'Lady Bird' logra, a la vez, ser fiel al texto original y modernizar sus temas e ideas tanto narrativa como cinematográficamente".
Netflix: de qué trata la película Mujercitas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mujercitas versa: "Decidida a abrirse camino en la década de 1860, una escritora rememora los duros y a la vez dulces momentos que pasó con sus tres tenaces hermanas y un amigo cercano".
La trama de Mujercitas sigue a Amy, Jo, Beth y Meg, cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su padre, un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares.
Reparto de Mujercitas, la película de Netflix
- Saoirse Ronan
- Emma Watson
- Florence Pugh
- Eliza Scanlen
- Laura Dern
- Timothée Chalamet
- Tracy Letts
- Bob Odenkirk
- Chris Cooper
- Meryl Streep
Dónde ver la película Mujercitas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mujercitas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mujercitas se puede ver en Disney Plus
- España: la película Mujercitas se puede ver en Movistar Plus.