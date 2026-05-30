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Netflix suma a su catálogo la aclamada película de Saoirse Ronan que se llevó un Oscar

Saoirse Ronan es la protagonista de este drama de Netflix que arrasa entre las series y películas de época

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Saoirse Ronan es la protagonista de este drama de Netflix.

Saoirse Ronan es la protagonista de este drama de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix estrenó, el 27 de marzo de 2026, una producción dramática que cuenta con un elenco extraordinario y una trama atrapante. Además, fue nominada a 6 Premios Oscar.

Estamos hablando de la película Mujercitas, que ganó el Oscar a Mejor vestuario. Dirigida por Greta Gerwig, es una adaptación del clásico de Louisa May Alcott que está protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Timothée Chalamet.

La prensa internacional brindó críticas positivas a Mujercitas, disponible en Netflix. "Con el aporte de un elenco en su mayoría prodigioso y una apuesta que moderniza el relato sin jamás traicionarlo, Gerwig construye una película que se disfruta y se agradece en buena parte de su desarrollo", sentenció Diego Batlle de Otros Cines.

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Mientras tanto, Diego Lerer de Micropsia Cine declaró: "En esta nueva adaptación del clásico literario de Louisa May Alcott, la directora de 'Lady Bird' logra, a la vez, ser fiel al texto original y modernizar sus temas e ideas tanto narrativa como cinematográficamente".

Netflix: de qué trata la película Mujercitas

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mujercitas versa: "Decidida a abrirse camino en la década de 1860, una escritora rememora los duros y a la vez dulces momentos que pasó con sus tres tenaces hermanas y un amigo cercano".

La trama de Mujercitas sigue a Amy, Jo, Beth y Meg, cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su padre, un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares.

Embed - MUJERCITAS - Tráiler Oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España

Reparto de Mujercitas, la película de Netflix

  • Saoirse Ronan
  • Emma Watson
  • Florence Pugh
  • Eliza Scanlen
  • Laura Dern
  • Timothée Chalamet
  • Tracy Letts
  • Bob Odenkirk
  • Chris Cooper
  • Meryl Streep

Dónde ver la película Mujercitas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mujercitas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mujercitas se puede ver en Disney Plus
  • España: la película Mujercitas se puede ver en Movistar Plus.

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