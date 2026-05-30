Boom de solicitudes para el curso de perforación minera en Mendoza y fuerte presencia de mujeres

simuladores perforistas.png Las capacitaciones para la perforación en minería se realizan a través de prácticas con simuladores. (Imagen de archivo).

La capacitación forma parte de los programas de formación profesional impulsados por la DGE junto al sector minero, en un contexto donde las empresas comienzan a demandar mano de obra específica para exploración, perforación y operaciones de alta montaña.

Entre las iniciativas que se encuentran dentro del plan minero de Mendoza, se pueden mencionar los proyectos del Distrito Minero Occidental I y II, PSJ Cobre Mendocino y en etapa de consolidación el Distrito Norte.

El fenómeno de las mujeres en perforación minera

Uno de los aspectos que más sorprendió al Gobierno fue la enorme cantidad de mujeres interesadas en ingresar a un rubro históricamente masculinizado y que se da en contextos adversos y a gran altura.

“Por supuesto, hay muchísimas mujeres, lo cual también nos lleva a una sorpresa”, señaló Shantal. Al mismo tiempo, el director de Minería valoró la presencia de más mujeres en el rubro, dinámico y con salarios por encima del promedio en Mendoza.

Perforación minera - Curso DGE Jerónimo Shantal y Mariela Ramos presentaron la formación profesional en minería que comienza en agosto. Imagen de archivo.

“Son trabajos complicados en alta montaña, en condiciones climáticas extremas donde hay que hacer fuerza, y por supuesto las mujeres se han sumado. Me parece fabuloso que eso suceda”, manifestó.

La minería acelera la demanda laboral y educativa

Shantal aseguró que Mendoza intenta “acortar la brecha” de años de retraso en minería acelerando inversiones, procesos administrativos y formación de profesionales.

mineria perforacion kobrea malargue La perforación minera se da en las etapas de exploración. Foto de archivo sobre trabajos de Kobrea en Malargüe.

“El RIGI para PSJ fue muy importante. Queremos seguir estando en agenda y dando noticias semana a semana para que se posicione cada vez más la industria minera y también las empresas de servicios”, afirmó.

El director de Minería sostuvo además que Mendoza necesitará cada vez más perfiles técnicos y profesionales vinculados a la actividad.

“Queremos que la gente empiece a estudiar carreras asociadas a la minería porque vamos a necesitar cada vez más profesionales”, señaló.

Universidades y tecnicaturas ya amplían la oferta

La creciente demanda laboral ya empezó a impactar en universidades e institutos técnicos.

Según explicó, recientemente se lanzó el primer año de la tecnicatura en operaciones mineras en San Rafael y también nuevas diplomaturas vinculadas a perforación y logística minera.

“Las universidades también están compitiendo con nuevas diplomaturas y capacitaciones. La necesidad social hoy es buscar carreras afines a la minería y eso está sucediendo”, aseguró.

Shantal detsacó que Mendoza atraviesa un escenario distinto al de años anteriores, con mayor aceptación social de la actividad minera y una cadena de valor que empieza a atraer inversiones internacionales.

Detalles de la carrera e inscripciones

La nueva formación profesional se dictará en el IES 9-019 Insutec, ubicado en la Ciudad de Mendoza, y tendrá una duración de un año. La modalidad de cursado será híbrida: la parte teórica se dictará de forma virtual, mientras que las prácticas profesionales serán presenciales.